Cijela država priča o izjavi legende za Modrića: Pazite što je rekao o kapetanu Hrvatske

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti talijanskog nogometa, Christian Vieri, povodom sutrašnjeg derbija Milana i Intera u 28. kolu Serie A dao je intervju za najčitaniji tamošnji sportski list Gazzettu dello Sport. Vieri je nastupao za Inter i Milan, ali je neusporedivo dublji trag ostavio u Interu. Za nerazurre je za šest sezona u 190 utakmica postigao 123 gola. U Milanu je bio samo jednu polusezonu, u kojoj je u 14 utakmica postigao dva gola.

Vieri se osvrnuo na našeg kapetana Luku Modrića, koji i u 40. godini briljira za Milan. Deset kola prije kraja vodeći Inter ima deset bodova više od gradskog rivala, ali navijači Milana nadaju se da bi pobjedom mogli napasti naslov prvaka.

Prije godinu dana ste nam prije derbija rekli: 'Da sam trener Intera, iz Milana bi uzeo samo Leaa, a da sam trener Milana, uzeo bih devetoricu iz Intera.' Što kažete danas?

- Danas bih iz Milana uzeo Modrića, Leaa, Rabiota i Maignana te sedmoricu iz Intera - odgovorio je Vieri na pitanje Gazzette.

Fascinirani ste Modrićem?

- Samo se u Italiji toliko govori o godinama igrača. Pa Modrić je igrao za Real prošle godine, ne prije deset godina. Da sam čelnik Milana, Modriću ne bih nudio produljenje ugovora na jednu sezonu, nego bih mu odmah dao ugovor na pet godina - smatra legendarni Bobo.