Fernandez u finalu protiv 18-godišnje Valentove

Kanadska tenisačica Leylah Fernandez (WTA-27.) i Čehinja Tereza Valentova (WTA-78.) borit će se za naslov na teniskom WTA turniru u Osaki.

Fernandez, koja je četvrta nositeljica, plasman u finale osigurala je pobjedom 6-1, 2-6, 6-4 u polufinalu protiv Rumunjke Sorane Cirstee, dok je kvalifikantica Valentova svladala Rumunjku Jaqueline Cristian sa 6-7, 6-4, 6-3.

Za 23-godišnju Fernandez ovo je osmo finale u karijeri. Finalistica US Opena 2021. pokušat će osvojiti svoj peti naslov na najvišoj razini, a posljednji je osvojila u Washingtonu ovog srpnja.

Valentova, koja je tek napunila 18 godina, do glavnog ždrijeba u Osaki stigla je kroz kvalifikacije, a plasmanom u finale ostvarila je najveći uspjeh karijere. U srpnju je češka igračica po prvi puta došla do polufinala WTA turnira na domaćem turniru u Pragu.

WTA Osaka, polufinale:

Leylah Fernandez (Kan/N.4) - Sorana Cirstea (Rum) 6-1, 2-6, 6-4

Tereza Valentova (Češ) - Jaqueline Cristian (Rum) 6-7 (3), 6-4, 6-3