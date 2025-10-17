Đoković zaradio bogatstvo za šest osvojenih gemova: Pogledajte koliko je dobio za svaku minutu na terenu

Carlos Alcaraz, prvi tenisač svijeta, i Jannik Sinner, drugi na ATP ljestvici, igrat će u finalu tensike ekhibicije Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji. Alcaraz je u polufinalu pobijedio Amerikanca Taylora Fritza sa 6:4 i 6:2, a Talijan je istim rezultatom svladao Novaka Đokovića.

Đoković i Alcaraz imali su direktan plasman u polufinale, a u četvrtfinalnoj rundi izbačeni su Nijemac Alexander Zverev, kojeg je sa 6:3 i 6:4 pobijedio Fritz, te Stefanos Tsitsipas kojeg je izbacio Sinner sa 6:2 i 6:3.

Svakom igraču koji nastupi na turniru zajamčena je provizija od 1.5 milijuna dolara (oko 1.3 milijuna eura), a pobjednik turnira na to će dodati i 4.5 milijuna eura što će njegovu zaradu dići na šest milijuna dolara ili 5.3 milijuna eura. Ova eghzibicija je tako turnir s najvećom nagradom za pobjednika, većom od bilo kojeg Grand Slama.

Kako je Đoković na turniru odigrao samo jedan meč u kojem je osvojio samo šest gemova, to znači da će zaraditi četvrt milijuna dolara po osvojenom gemu budući da mu je milijun i pol dolara zajamčeno čim je izašao na teren. Kako je meč između njega i Sinnera trajao samo 52 minute, Đoković je zaradio oko 22 tisuće eura za svaku minutu provedenu na terenu. Nakon ispadanja Đoković je rekao:

- Nije ovo bio dug meč, što je njegova, a ne moja zasluga. Bio je previše dobar, udarao je lopticu jako iz svih kutova i želim mu sve najbolje u finalu.