Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TENIS

Đoković zaradio bogatstvo za šest osvojenih gemova: Pogledajte koliko je dobio za svaku minutu na terenu

Six Kings Slam
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
17.10.2025.
u 10:18

Đoković i Alcaraz imali su direktan plasman u polufinale, a u četvrtfinalnoj rundi izbačeni su Alexander Zverev, kojeg je sa 6:3 i 6:4 pobijedio Fritz, te Stefanos Tsitsipas kojeg je izbacio Sinner sa 6:2 i 6:3

Carlos Alcaraz, prvi tenisač svijeta, i Jannik Sinner, drugi na ATP ljestvici, igrat će u finalu tensike ekhibicije Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji. Alcaraz je u polufinalu pobijedio Amerikanca Taylora Fritza sa 6:4 i 6:2, a Talijan je istim rezultatom svladao Novaka Đokovića

Đoković i Alcaraz imali su direktan plasman u polufinale, a u četvrtfinalnoj rundi izbačeni su Nijemac Alexander Zverev, kojeg je sa 6:3 i 6:4 pobijedio Fritz, te Stefanos Tsitsipas kojeg je izbacio Sinner sa 6:2 i 6:3. 

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima

Svakom igraču koji nastupi na turniru zajamčena je provizija od 1.5 milijuna dolara (oko 1.3 milijuna eura), a pobjednik turnira na to će dodati i 4.5 milijuna eura što će njegovu zaradu dići na šest milijuna dolara ili 5.3 milijuna eura. Ova eghzibicija je tako turnir s najvećom nagradom za pobjednika, većom od bilo kojeg Grand Slama.

Kako je Đoković na turniru odigrao samo jedan meč u kojem je osvojio samo šest gemova, to znači da će zaraditi četvrt milijuna dolara po osvojenom gemu budući da mu je milijun i pol dolara zajamčeno čim je izašao na teren. Kako je meč između njega i Sinnera trajao samo 52 minute, Đoković je zaradio oko 22 tisuće eura za svaku minutu provedenu na terenu. Nakon ispadanja Đoković je rekao:

VEZANI ČLANCI: 

- Nije ovo bio dug meč, što je njegova, a ne moja zasluga. Bio je previše dobar, udarao je lopticu jako iz svih kutova i želim mu sve najbolje u finalu.

Ključne riječi
Jannik Sinner tenis zarada Novak Đoković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još