Federer nadjačao Nadala za 12. finale u Wimbledonu, a tamo ga čeka Đoković

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković i Švicarac Roger Federer (3. igrač s ATP liste) igrat će u nedjeljnom finalu ovogodišnjeg Grand Slam turnira u Wimbledonu.

Susret za naslov u All England Clubu bit će njihov 48. međusobni dvoboj, a Đoković je u dosadašnjim mečevima uspješniji, ima 25 pobjeda protiv Švicarca.

Roger Federer je svoje 12. wimbledonsko finale izborio pobjedom protiv Rafaela Nadala sa 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4, dok je Đoković u svoj šesti finale u Wimbledonu ušao nakon trijumfa nad Robertom Bautistom Agutom sa 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Đoković i Federer dosad su tri puta igrali na londonskoj travi, a Novak vodi s 2:1. No švicarski velikan ima osam osvojenih naslova u Wimbledonu, za razliku od Đokovića koji je slavio četiri puta.

Prvi igrač svijeta brani lanjski naslov kojeg je osvojio pobijedivši Kevina Andersona.

Federer je izborio svoje 31. finale na Grand Slam turnirima, a do sada je osvojio rekordnih 20 titula. Bit će to i njegovo 12. wimbledonsko finale, a lovi deveti trofej u All England Clubu. S druge strane, prvi tenisač svijeta izborio je 22. finale jednog od četiri najveća svjetska turnira, a do sada je osvojio 15 Gland Slam turnira, pri čemu četiri Wimbledona.

Okršaj Federera i Nadala bio je sudar teniskih titana koji je ovoga puta otišao na Federerovu stranu.

Nadal je dočekao meč s boljim međusobnim skorom (24-15), više pobjeda u međusobnim susretima na Grand Slam turnirima (10-3) i više pobjeda u polufinalima (7-1). No, Federer je imao bolji međusobni skor u Wimbledonu. Od tri odigrana susreta dobio je dva, a večeras i treći.

U prvom setu gledali smo izjednačenu igru, a Federer je tek za nijansu bio bolji što se na koncu vidjelo i na rezultatu. Pobjednik seta je razriješen u trinaestoj igri u kojoj je Švicarac odigrao nekoliko fantastičnih poteza i taj dio igre dobio rezultatom 7:3.

U drugom setu vidjeli smo fantastičnu igru španjolskog tenisača. Uz dva breaka, Nadal je za 36 minuta dobio set rezultata 6:1 izjednačivši na 1:1. Federer je poveo 1:0, a potom izgubio šest gemova u nizu.

U trećem setu priča se okrenula. Federer je zaigrao daleko bolje i Švicarac je stigao do breaka u četvrtoj igri povevši s 3:1. Nadal je već u idućem gemu imao tri break lopte, pri čemu dvije vezane, za povratak u meč, ali nije uspio i Federer je poveo s 4:1, a potom i dobio set sa 6:3.

Švicarac je nastavio s odličnom igrom i u četvrtom setu. Pri rezultatu 1:1 oduzeo je servis suparniku i to se pokazalo ključnim. Pri vodstvu 5:3 Federer je imao dvije meč lopte, no Nadal je osvojio gem i tako produžio nadu. U idućem gemu Nadal je spasio još dvije meč lopte, ali ne i treću.

