F1 legenda stigla na odmor u Hrvatsku. Evo gdje provodi ljetne dane

Christian Horner, donedavni šef Red Bull Racinga, ljeto provodi u Hrvatskoj. Sa suprugom Geri Halliwell, bivšom članicom grupe Spice Girls, i djecom stigao je na jug zemlje, gdje se obitelj odmarala na luksuznoj jahti Majic. Krstarili su Jadranom u okolici Pelješca, a njihovo pojavljivanje privuklo je veliku pozornost domaćih medija.

Nakon što je u srpnju razriješen funkcije u Red Bullu, 51-godišnji Britanac odlučio je predahnuti od Formule 1. Jahta je bila usidrena u luci Gruž kraj Dubrovnika, dok je Geri na društvenim mrežama objavila fotografije iz Nacionalnog parka Krka, popraćene oduševljenim komentarima o hrvatskim prirodnim ljepotama.

Horner je više od deset godina vodio Red Bull, s kojim je ostvario niz povijesnih uspjeha. Ipak, njegova buduća karijera još je neizvjesna, a mediji nagađaju o mogućim angažmanima u Alpineu pa čak i Ferrariju, iako zasad nema službenih potvrda. Na njegovo mjesto u Red Bullu došao je Laurent Mekies.

Britanski tabloidi proteklih su tjedana pisali o navodnim problemima u njegovu braku s Geri Halliwell, no fotografije s hrvatskog odmora prikazuju drugačiju sliku. Par je u društvu djece izgledao opušteno i sretno, uživajući u suncu i moru.