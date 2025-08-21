Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA U F1

Hamilton se slomio, a Schumacher nema milosti: 'Možda je prestar za Ferrari'

Hungarian Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
21.08.2025.
u 15:00

Na situaciju se osvrnuo i šef Ferrarija Fred Vasseur, priznajući da su i on i Hamilton podcijenili težinu prijelaza

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton i dalje se teško privikava na život u Ferrariju, a zbog toga je na meti kritika bivšeg vozača Formule 1 Ralfa Schumachera, koji mu je zamjerio "pretjerano dramatiziranje".

Hamilton je početkom 2025. napustio Mercedes nakon 12 sezona i šest osvojenih naslova kako bi ostvario svoj san, vožnju za Ferrari i pokušaj osvajanja osmog prvenstva. No, prilagodba je ispala zahtjevnija od očekivanog. Nakon loše utrke u Mađarskoj, Britanac je sam sebe nazvao "beskorisnim", što se, smatra Schumacher, negativno odrazilo i na njega i na momčad.

FOTO Diletta prozirnom haljinom osvojila fanove. Svi gledaju u jedan detalj
Hungarian Grand Prix
1/20

"Već sam prije sezone rekao da bi ovo moglo poći po zlu. Ono što vidimo od Lewisa je puno teatralnosti. Kritizira tim, prepire se s bolidom. To nikome ne pomaže. Možda je prestar da se prilagodi, možda jednostavno ne može podnijeti situaciju. Ali mislim da neće odustati usred sezone," izjavio je za Bild.

Na situaciju se osvrnuo i šef Ferrarija Fred Vasseur, priznajući da su i on i Hamilton podcijenili težinu prijelaza: "Lewis je proveo gotovo 20 godina u istom okruženju, prvo s McLarenom, pa zatim s Mercedesom. Promjena kulture, ljudi, softvera i bolida bila je golema. Možda smo to podcijenili, ali zadnje četiri ili pet utrka pokazuje da ponovno hvata ritam." Trenutačno je Hamilton šesti u poretku vozača sa 109 bodova, dok njegov momčadski kolega Charles Leclerc drži peto mjesto s 42 boda više.

Livaja završio na klupi, a Jeličić mu poručuje: 'Treba kontrolirati ego i zaštititi svoje igrače'
Ključne riječi
Lewis Hamilton Ralf Schumacher F1 automoto

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još