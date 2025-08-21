Hamilton se slomio, a Schumacher nema milosti: 'Možda je prestar za Ferrari'

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton i dalje se teško privikava na život u Ferrariju, a zbog toga je na meti kritika bivšeg vozača Formule 1 Ralfa Schumachera, koji mu je zamjerio "pretjerano dramatiziranje".

Hamilton je početkom 2025. napustio Mercedes nakon 12 sezona i šest osvojenih naslova kako bi ostvario svoj san, vožnju za Ferrari i pokušaj osvajanja osmog prvenstva. No, prilagodba je ispala zahtjevnija od očekivanog. Nakon loše utrke u Mađarskoj, Britanac je sam sebe nazvao "beskorisnim", što se, smatra Schumacher, negativno odrazilo i na njega i na momčad.

"Već sam prije sezone rekao da bi ovo moglo poći po zlu. Ono što vidimo od Lewisa je puno teatralnosti. Kritizira tim, prepire se s bolidom. To nikome ne pomaže. Možda je prestar da se prilagodi, možda jednostavno ne može podnijeti situaciju. Ali mislim da neće odustati usred sezone," izjavio je za Bild.

Na situaciju se osvrnuo i šef Ferrarija Fred Vasseur, priznajući da su i on i Hamilton podcijenili težinu prijelaza: "Lewis je proveo gotovo 20 godina u istom okruženju, prvo s McLarenom, pa zatim s Mercedesom. Promjena kulture, ljudi, softvera i bolida bila je golema. Možda smo to podcijenili, ali zadnje četiri ili pet utrka pokazuje da ponovno hvata ritam." Trenutačno je Hamilton šesti u poretku vozača sa 109 bodova, dok njegov momčadski kolega Charles Leclerc drži peto mjesto s 42 boda više.