FOTO Slavna Spajsica ljetuje s obitelji na našoj obali, prošle godine prolazila je težak period sa suprugom
Bivša članice grupe Spice Girls, Geri Halliwell snimljena je na jahti Majic u blizini Pelješca. Popularna pjevačica na odmor u Hrvatsku stigla je sa suprugom Christianom Hornerom i njihovom djecom.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovaj par prolazio je kroz teško razdoblje zadnjih godinu dana i nagađalo se kako će se razvesti.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Naime, njezinog supruga koji je do nedavno bio šef tima Red Bull Formule 1, zaposlenica tvrtke optužila je za seksualno zlostavljanje i neprimjereno ponašanje.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Interna istraga oslobodila je Hornera svih optužbi. Britanski mediji pisali su kako je to poljuljalo njegov odnos sa suprugom.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon takvih natpisa Geri se uskoro pojavila na jednoj od utrka Formule 1, kako bi pokazala da daje podršku svom suprugu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Par se upoznao 2009. u Monte Carlu gdje je Geri bila gošća Bernieja Ecclestonea.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Britanski mediji tada su prenosili kako su Geri i Christian bliski prijatelji, a on je tada bio u vezi.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pet i pol godina kasnije par se zaljubio i objavio svoju vezu. Horner je nakon samo pet mjeseci zaprosio Ginger Spice i to dijamantnim prstenom čija je vrijednost procijenjena na 80.000 funti.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Vjenčali su se 2015. u Bedfordshireu pred brojnim slavnim gostima, među kojima su bile "Baby Spice" Emma Bunton, Amanda Holden i Jennifer Saunders.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
