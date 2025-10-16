Evo tko je pobijedio u anketi Večernjeg lista: Navijači odlučili kojeg napadača Dalić treba zvati u Hrvatsku

Uspješno apsolviranim kvalifikacijama za nadolazeće svjetsko prvenstvo, uvijek dolazi pogled unaprijed. Pa je tako nakon 3:0 pobjede protiv Gibraltara u nedjelju, kojom je hrvatska nogometna reprezentacija praktički osigurala plasman na SP iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, izbornik Zlatko Dalić pričao o stvarima koje u redovima Hrvatske treba popraviti kako bimo bili konkurentni za velike domete na Mundijalu.

- Svaki segment, faza obrane je na visokom nivou, imamo rješenja i mladih koji su uzeli priliku. Moramo popraviti tranziciju, prespori smo, a moramo riješiti problem napadača. Odnosno ne problem, ali treba naći igrače s raznovrsnosti i to je pred nama - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

S tim na umu, s tom činjenicom da je sam izbornik javno pred televizijskim kamerama malo drukčijim riječima rekao "moramo pronaći napadača", nekako je logična posljedica pregledati situaciju i složiti popis napadača koji nisu u trenutačnom kadru hrvatske reprezentacije, a koji bi mogli biti kandidati za upotpuniti to moranje o kojem izbornik Dalić priča.

Isprobavao s opcijama

Nemojmo zaboraviti ni da se Dalić tijekom svoje 101 utakmice i osam godina na klupi reprezentacija nije libio isprobavati s napadačima. Na poziciji centarfora Dalić je od 2017. godine pa sve do sad koristio 14 različitih igrača, od legendi poput Andreja Kramarića i Marija Mandžukića sve do pomalo zaboravljenih reprezentativnih imena poput Antonija Čolaka, Duje Čopa i Ivana Santinija.

Podsjetimo, iz trenutačnog kadra hrvatske reprezentacije imamo tri igrača koja mogu igrati na poziciji centarfora; Andreja Kramarića, Antu Budimira i Franju Ivanovića. U anketi Večernjeg lista pobijedio je napadač Celja Franko Kovačević ispred Diona Drene Belje i Brune Petkovića. Kovačević je dobio 419 glasova, Beljo, 295, a Petković 209.

Što god rekli o kvaliteti slovenske lige, učinak Franka Kovačevića u dresu dominantnog Celja je jednostavno nezanemariv. Njegovih sjajnih 20 golova u 17 utakmica, s kojima prije nekoliko dana na ljestvici strijelaca u klubovima Europe ove sezone došao spred Kanea, Mbappea i Haalanda, podrazumijeva i velik broj važnih pogodaka u europskim natjecanjima. Koprivničanin je ove sezone poentirao deset puta u prvenstvu i deset puta u europskim natjecanjima. U nogometu nikad ne znate, ovavak učinak i početak sezone uistinu može ni iz čega katapultirati karijeru, i baš zbog tog faktora Kovačevića ne smijemo izostaviti s ovog popisa, koliko god se to u ovom trenutku činilo dalekim.

Ne možemo pričati o napadačima koji se bore za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji i ne spomenuti centarfora Dinama koji redovito zabija. Dion Drena Beljo je na jesen 2023. godine zaigrao u porazima protiv Turske i Walesa (baš kao i Musa), i dobio je još priliku biti na klupi protiv Armenije, a od tada više nije bio dio reprezentacije. Prošle je sezone imao vrlo dobru sezonu u bečkom Rapidu, a i ovu je u Dinamu započeo poprilično dobro. Također, riječ je o igraču koji svojom neobičnom kombinacijom fizičke pojave, brzine i tehničke potkovanosti također može donijeti nešto drukčije.

Autor povijesnog pogotka protiv Brazila za ulazak u polufinale na prošlom SP-u, na još jednom spektakularnom putu do medalje, trenutačno ne pronalazi svoje mjesto na popisu izbornika Dalića. Zbog velikog broja ozljeda (posebice ozljede pubične kosti), fluktuirajuće forme, ispuštanja naslova prvaka Hrvatske i razlaza s Dinamom, Petković je ispao iz rotacije kod Dalića. Svoju posljednju utakmicu za 'vatrene' odigrao je prije godinu dana u Ligi nacija protiv Škotske. Nakon što je Bruno u Kocaelisporu, klubu iz donjeg dijela turske lige, počeo s nekoliko pogodaka i ulogom najvažnijeg igrača u klubu, Dalić je dobio pitanje baš o tome ima li mjesta za Petkovića, na što je odgovorio da ima, da vrata nikom nisu zatvorena i da svaki igrač svojim igrama i ponašanjem može izboriti svoje mjesto u reprezentaciji. Budući da Bruno nosi sa sobom određene kredite s važnim trenucima i golovima (Brazil, Nizozemska, Slovačka...) sigurno u tom smislu ima određenu prednost kod Dalića, naravno ukoliko nastavi zabijati golove i pokazivati kontinuitet.

Podcijenjeni Kulenović

Nekako vlada osjećaj da će Sandro Kulenović, kakve god učinke ostarivao i kako god da igrao, uvijek ostati podcijenjeni igrač na kojeg mnogi gledaju sa skepsom. Međutim, učinak u redovima Dinama od 30 golova od početka prošle sezone pa sve do sad morao bi biti nešto što se ne bi trebalo zanemariti i što bi trebalo u najmanju ruku potaknuti razgovore da je Sandro jedan od validnih pretendenata. Naravno da će izborniku na listi prije biti igrač koji mu je već puno toga dobrog donio, poput Petkovića, no Kulenović sigurno zaslužuje biti barem spomenut u ovoj raspravi. Nastupao je za U-21 selekciju, ali nikad dosad nije bio baš blizu ovoj A selekciji.

Dakle, spomenuli smo veliki spektar imena koja definitivno žele pokušati ugrabiti to jedno napadačko mjesto koje izbornik Dalić spominje da mora ponaći. Bila bi tu možda i imena poput Matije Frigana koji je ovog ljeta odradio transfer u Parmu, no teška ozljeda ligamenata ga je eliminirala iz priče.