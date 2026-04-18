Stoljeća iseljavanja – zašto nas ima sve manje: Hrvatska će do kraja stoljeća imati samo 2,8 milijuna ljudi

Za Europsku uniju završava razdoblje rasta broja stanovnika. Stanovništvo EU dosegnut će vrhunac rasta u 2029., jer će tada EU imati 453 milijuna stanovnika (+0,3%), a zatim će se postupno smanjivati na 445 milijuna u 2050. te će u 2100. pasti na 398,8 milijuna stanovnika. Problematičnije od pada stanovnika Unije za 53 milijuna ljudi (11,7%) jest to što će se do početka sljedećeg stoljeća broj starijih od 65 godina u populaciji udvostručiti, sa 67,9 milijuna, koliko ih je bilo početkom 2025., na 133,8 milijuna u 2100., dok će istodobno broj mladih do 19 godina pasti s 99,4 milijuna na samo njih 66,6 milijuna! Dakle, udio starijih u populaciji će skočiti s 12,4 na 33,6%, a udio mladih do 19 godina past će s 23,3 na samo 16,7%. Pokazuju to najnovije projekcije Eurostata.