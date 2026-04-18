Za Europsku uniju završava razdoblje rasta broja stanovnika. Stanovništvo EU dosegnut će vrhunac rasta u 2029., jer će tada EU imati 453 milijuna stanovnika (+0,3%), a zatim će se postupno smanjivati na 445 milijuna u 2050. te će u 2100. pasti na 398,8 milijuna stanovnika. Problematičnije od pada stanovnika Unije za 53 milijuna ljudi (11,7%) jest to što će se do početka sljedećeg stoljeća broj starijih od 65 godina u populaciji udvostručiti, sa 67,9 milijuna, koliko ih je bilo početkom 2025., na 133,8 milijuna u 2100., dok će istodobno broj mladih do 19 godina pasti s 99,4 milijuna na samo njih 66,6 milijuna! Dakle, udio starijih u populaciji će skočiti s 12,4 na 33,6%, a udio mladih do 19 godina past će s 23,3 na samo 16,7%. Pokazuju to najnovije projekcije Eurostata.
Stoljeća iseljavanja – zašto nas ima sve manje: Hrvatska će do kraja stoljeća imati samo 2,8 milijuna ljudi
Komentara 16
To morate pitati Vlasti koja je to napravila!.Nitko ne želi raditi za uhljebe razne lopine .Hrvatska je izgubila zadnji 20 godina preko petsto tisuća stanovnika od dvadeset do pedeset god.To je strasno za tako mali narod.A penzionera ima preko milion ..Europa ne želi djecu jer zene zive sa lkučkom i mačkom ... Društvo tako odgajalo i naucilo...Englezi su već gladni prazne se police....
Ostat će samo javni sektor.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Pa potičite obitelji i da imaju troje djece!