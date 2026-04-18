KRAJ RASTA BROJA STANOVNIKA

Stoljeća iseljavanja – zašto nas ima sve manje: Hrvatska će do kraja stoljeća imati samo 2,8 milijuna ljudi

Autor
Dijana Jurasić
18.04.2026.
u 08:30

Za EU dolazi kraj rasta broja stanovnika, do početka sljedećeg stoljeća udvostručit će se udio starijih od 65, projekcije su Eurostata. Broj starijih od 65 godina udvostručit će se – sa 67,9 milijuna na 133,8 milijuna u 2100., a broj mladih do 19 godina past će s 99,4 milijuna na 66,6 milijuna!

Za Europsku uniju završava razdoblje rasta broja stanovnika. Stanovništvo EU dosegnut će vrhunac rasta u 2029., jer će tada EU imati 453 milijuna stanovnika (+0,3%), a zatim će se postupno smanjivati na 445 milijuna u 2050. te će u 2100. pasti na 398,8 milijuna stanovnika. Problematičnije od pada stanovnika Unije za 53 milijuna ljudi (11,7%) jest to što će se do početka sljedećeg stoljeća broj starijih od 65 godina u populaciji udvostručiti, sa 67,9 milijuna, koliko ih je bilo početkom 2025., na 133,8 milijuna u 2100., dok će istodobno broj mladih do 19 godina pasti s 99,4 milijuna na samo njih 66,6 milijuna! Dakle, udio starijih u populaciji će skočiti s 12,4 na 33,6%, a udio mladih do 19 godina past će s 23,3 na samo 16,7%. Pokazuju to najnovije projekcije Eurostata.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
09:04 18.04.2026.

Pa potičite obitelji i da imaju troje djece!

An_dan
09:12 18.04.2026.

To morate pitati Vlasti koja je to napravila!.Nitko ne želi raditi za uhljebe razne lopine .Hrvatska je izgubila zadnji 20 godina preko petsto tisuća stanovnika od dvadeset do pedeset god.To je strasno za tako mali narod.A penzionera ima preko milion ..Europa ne želi djecu jer zene zive sa lkučkom i mačkom ... Društvo tako odgajalo i naucilo...Englezi su već gladni prazne se police....

lietuva
09:13 18.04.2026.

Ostat će samo javni sektor.

