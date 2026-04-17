MIR NA VIDIKU

Iran otvorio Hormuz. Trump poručio Netanyahuu: Zabranjujem. Dosta je bilo!!!

Autor
Hassan Haidar Diab
17.04.2026.
u 19:22

Izrael nije uspio doći do rijeke Litani, svoje crvene linije za nastavak operacija, a nije uspio ni razoružati Hezbollah

"Operacija 'Rika lava' pretvorila se u 'mjaukanje mačke'", kazao je vođa izraelske oporbe Avigdor Lieberman kritizirajući odluku o prekidu vatre s Hezbollahom, koju je opisao kao izdaju stanovnika sjevera. Njegove riječi odražavaju oštru političku retoriku i duboke podjele unutar izraelske javnosti zbog načina na koji je odluka donesena. Prema njegovoj ocjeni, prekid vatre dogodio se u trenutku kada vojni ciljevi operacije nisu bili ostvareni što, smatra, dodatno slabi sigurnosnu poziciju Izraela.

Liebermanov istup upućuje na rastući osjećaj u dijelu političkog spektra da je odluka o primirju donesena prerano i pod pritiskom okolnosti, bez jasnog ispunjenja deklariranih vojnih ciljeva. Mnogi analitičari slažu se da Izrael nije uspio doći do rijeke Litani na većini smjerova svojih upada, cilja koji je dugo postavljao kao crvenu liniju za nastavak operacija, te da nije uspio razoružati Hezbollah. Naprotiv, sukob koji je izbio 2. ožujka pokazao je da Hezbollah i dalje zadržava svoje borbene kapacitete, kako u lansiranju projektila kratkog i dugog dometa tako i u kopnenim borbama. U tim je sukobima, prema dostupnim podacima, izraelska vojska imala 13 poginulih i oko 600 ranjenih u samo nekoliko tjedana.

Libanon rat Izrael Trump Iran

AN
Anteo
19:47 17.04.2026.

Jučer je bila vijest u ovim novinama da je Kina blokirala put kroz svoje teritorijalne vode za svjetske trgovačke brodove. Samo dan poslije odmah je od blokiran prolaz kroz Hormuz. Slučajnost? Ne bi baš rekao.

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
19:57 17.04.2026.

Kao da pudlica zabrani gazdi da ju vodi u šetnju.

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
19:45 17.04.2026.

Ništa tu još nije gotovo.

Američki marinci gladuju na Bliskom istoku? Ljudi ne vjeruju kako im izgleda večera: 'Ovo je nejestivo'

Američki marinci raspoređeni na Bliskom istoku žale se na premale obroke i lošu hranu, a fotografije s broda USS Tripoli prikazuju večere sastavljene od jedne tortilje i žlice mesa, zbog čega vojnici upozoravaju na pad morala. Sve to dolazi nakon što je Pentagon prethodno potrošio milijune dolara na luksuzne namirnice poput odrezaka, jastoga i rakova

