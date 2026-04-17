Iran otvorio Hormuz. Trump poručio Netanyahuu: Zabranjujem. Dosta je bilo!!!

"Operacija 'Rika lava' pretvorila se u 'mjaukanje mačke'", kazao je vođa izraelske oporbe Avigdor Lieberman kritizirajući odluku o prekidu vatre s Hezbollahom, koju je opisao kao izdaju stanovnika sjevera. Njegove riječi odražavaju oštru političku retoriku i duboke podjele unutar izraelske javnosti zbog načina na koji je odluka donesena. Prema njegovoj ocjeni, prekid vatre dogodio se u trenutku kada vojni ciljevi operacije nisu bili ostvareni što, smatra, dodatno slabi sigurnosnu poziciju Izraela.



Liebermanov istup upućuje na rastući osjećaj u dijelu političkog spektra da je odluka o primirju donesena prerano i pod pritiskom okolnosti, bez jasnog ispunjenja deklariranih vojnih ciljeva. Mnogi analitičari slažu se da Izrael nije uspio doći do rijeke Litani na većini smjerova svojih upada, cilja koji je dugo postavljao kao crvenu liniju za nastavak operacija, te da nije uspio razoružati Hezbollah. Naprotiv, sukob koji je izbio 2. ožujka pokazao je da Hezbollah i dalje zadržava svoje borbene kapacitete, kako u lansiranju projektila kratkog i dugog dometa tako i u kopnenim borbama. U tim je sukobima, prema dostupnim podacima, izraelska vojska imala 13 poginulih i oko 600 ranjenih u samo nekoliko tjedana.