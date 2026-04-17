FOTO Naša manekenka i poduzetnica u 57. godini izgleda senzacionalno! Gdje god se pojavi - sve stane

Bivša manekenka i supruga nogometnog trenera Nenada Gračana, Danijela Gračan, još je jednom pokazala koliko i dalje privlači pozornost javnosti.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Iako se posljednjih godina povukla iz medijskog prostora i vodi mirniji život u odnosu na mnoge kolegice s modne i društvene scene, svaki njezin izlazak i dalje izaziva interes publike.
Na svečanosti koja tradicionalno okuplja istaknuta imena iz svijeta medija i turizma, Gračan je zračila samopouzdanjem, podsjetivši na dane kada je dominirala pozornicama izbora ljepote. Elegantno bijelo odijelo koje je odabrala dodatno je naglasilo ono što je u ovoj priči najvažnije – činjenicu da i više od trideset godina nakon osvajanja svjetske titule ostaje prepoznatljivo i rado viđeno lice domaće javne scene.
Za Danijelu se s razlogom često kaže da prkosi vremenu, a jednom je prilikom i sama otkrila što stoji iza njezina mladolikog izgleda.
OGLAS
Iskreno je priznala kako nikada nije bila pretjerano posvećena njezi kože, dodajući da je u mlađim danima često nosila težu šminku, bez prevelikog razmišljanja o dugoročnim posljedicama.
U dvadesetima, kaže, briga o koži nije joj bila prioritet – tada su joj druge stvari bile važnije.
Ipak, danas je zahvalna što nije slijedila trend pretjerano tankih i počupanih obrva, koji je nekoć bio vrlo popularan. Također ističe kako nije sklona intenzivnim treninzima jer primjećuje da joj takva tjelovježba naglašava bore i daje licu oštriji izraz.
Kada je riječ o prehrani, priznaje da nema strogu rutinu.
OGLAS
Prolazi kroz faze u kojima jede bez većih ograničenja, prateći potrebe organizma, a zatim slijede razdoblja u kojima se disciplinira i posvećuje uravnoteženijoj prehrani.
Upravo takav opušten, ali svjestan pristup životu, čini se, doprinosi njezinoj dugotrajnoj svježini i prirodnom šarmu.
