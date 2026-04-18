Hrvat usred Nepala ostao u šoku, nije vjerovao što vidi uz stazu: 'Nerealno, gledao sam je li stvarno'

Hrvatski putnik i videograf Marin Klaić, koji se trenutno nalazi na višednevnoj ekspediciji u Nepalu, objavio je na svojim društvenim mrežama nesvakidašnji pronalazak s planinskog uspona. Na nadmorskoj visini od 3300 metara, na ruti kojom se kretao, naišao je na hrvatsku zastavu postavljenu uz stazu.

Klaić u Nepalu boravi već 25 dana, dokumentirajući tamošnju kulturu i prirodne ljepote, a pronalazak nacionalnog simbola na toj visini zatekao ga je nespremnog. "Na pola brda ovdje sam našao hrvatsku zastavu. Gledam je li stvarno, nerealno je", izjavio je Klaić u kratkom videozapisu snimljenom na samoj lokaciji. Pročitao je potom imena ispisana na zastavi. "Pozdrav za Brunu, Đurđicu, Mariju, Zdenka, Ivanu i Gorana", kazao je.

Zastava je fiksirana na mjestu gdje se inače često viđaju tradicionalne nepalske molitvene zastavice, no za sada ostaje nepoznato tko ju je i u kojem trenutku tamo ostavio. Iako su hrvatski planinari i ekspedicionisti česti gosti na himalajskim rutama, ovakvi su pronalasci na nižim i srednjim visinama rjeđi te obično služe kao improvizirani orijentiri ili znakovi prisutnosti prethodnih ekspedicija.

Inače, dok je za hrvatske posjetitelje Nepal odredište za avanturu, za njegove stanovnike to je jedna od najsiromašnijih država Azije. S BDP-om po stanovniku koji je višestruko niži od hrvatskog, Nepal se bori s kroničnom nezaposlenošću. Prosječna neto plaća iznosi između 180 i 230 eura, dok je minimalac fiksiran na svega 120 eura. Osim ekonomskih poteškoća, društvo je opterećeno i sustavom kasta. Iako je diskriminacija zakonom zabranjena još 1963. godine, podjela na 142 kaste i dalje je vidljiva u svakodnevnom životu i zapošljavanju. Zbog ovakvih uvjeta rad u Hrvatskoj postao je primarni cilj za mnoge Nepalce. U Hrvatskoj je krajem prošle godine boravilo oko 90 tisuća stranih radnika, a Nepalci čine jednu od najbrojnijih skupina.