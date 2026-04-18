UŽIVO U tijeku je velika 'operacija' čišćenja diljem Hrvatske. Tomašević: Treba podići zakonske kazne za ilegalno odlaganje otpada

· Peta je ovo godina akcija čišćenja koje se provode u sklopu najvećeg ekološkog projekta Rezolucija Zemlja

· Ovogodišnje izdanje nosi poruku “NO time to WASTE” jer više nema više vremena za odgađanje kada je riječ o zaštiti okoliša

· Sezonu ovog puta otvara u Zagrebu, Samoboru, Križevcima, Ližnjanu, na Hvaru i Čiovu, pružajući svima priliku da aktivno doprinesu očuvanju prirode

12.24 - Jake snage Odreda izviđača Okić danas čiste u Samoboru. Pogledajte što su sve pokupili iz prirode.

Akcija čišćenja Samoboru

11.45 - Akcije čišćenja Rezolucije Zemlja prava su prilika za obitelji koje žele ekološku priču prenijeti i na one najmlađe. Mama Marija na zagrebačku je lokaciju stigla sa sinovima Robertom i Mihaelom.

-Dovela sam djecu da im pokažem kako ovakve akcije mogu biti lijepe i korisne. Našli smo svašta- uglavnom boce i papir. Lijepo je provesti popodne za čišći kvart - poručila je.

10.25 - Na terenu je i vesela ekipa Čistećih medvjedića, kao i mladići iz Muškog rukometnog kluba Sesvete koji uz potok Trnava sade mlade sadnice. 20 stabala običnog graba donirale su Hrvatske šume.

11.17 - Članovi ronilačkog kluba AdriatiCro trenutno snimaju dno jezera Sopnica da vide kakvo je stanje. Navodno se ondje nalazi najmanje jedan automobil.

11.10 - Pogledajte dio atmosfere s velike akcije čišćenja, vrijedni volonteri zasukali su rukave u misiji za ljepše sutra. Podsjetimo, projekt Rezolucija Zemlja nagrađen je nagradom INMA Global Media Awards u kategoriji najboljeg društveno odgovornog projekta na svijetu.

11.06 - A dok vrijedni voloteri čiste, na ulazu u jezero kuha se kotao gulaša od divljači- 80 litara! Kuha ga Lovački savez grada Zagreb, a poslužit će se svim sudionicima na kraju akcije. Ima i narezaka

11.01 - Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen iskazao je kako mu iznimno drago što već godinama djeluju kao partner Rezolucije Zemlja.

-Inače potičemo diljem Lijepe naše razne akcije i edukacije. Nastavit ćemo i dalje surđivati, a ovim putem moram istaknuti kako Fond i Ministarstvo imaju natječaje prema jedinicama lokalne uprave i samouprave i to svake godine za uklanjanje otpada s divljih odlagališta. Bitno je da svi sudjelujemo- poručio je Balen.

10.30 - Hvala vam svima što ste se došli na još jedno čišćenje u sklopu Rezolucije Zemlja velikog projekta Večernjeg lista koji je nastao iz naše želje da učinimo našu zaemlju i planetu ljepšim mjesto za život. I da budemo odgovorni prema onome što ćemo ostaviti iza sebe, poručio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista na početku akcije.

10.25 - Svaka čast Večernjem listu i svim partnerima na organizaciji još jedne akcije čišćenja ne samo ovdje, nego i drugim dijelovima Hrvatske. To je stvarno lijepa i plemenita stvar, veliki broj volontera sudjeluje u akcijama čišćenja ilegalnog odloženog otpada iz urbanih područja i područja zaštićene prirode. Šteta što neki građani moraju popravljati ono što nesavjesno rade drugi građani. Trebaju se podići zakonske kazne za ilegalno odlaganje otpada, posebice kada to rade organizirano neke određene firme s puno većim količinama, industrijskim otpadom i slično. Što se tiče Zagreba mi smo sada na 45 posto odvajanja otpada, kada smo preuzimali Zagreb prije pet godina bili smo na 28 posto. Građani Zagreba godišnje proizvode manje otpada po stanovniku godišnje od prosjeka Hrvatske i na to smo ponosni, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević koji se i ove godine odazvao na akciju Večernjakove Rezolucije Zemlja.

Akciji se pridružila i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, naglasivši kako su djelovanja na lokalnoj razini po pitanju brige za okoliš od iznimne važnosti.

-To je početak svega. Na takve napore ragiraju i drugi, ulažući u edukaciju i djelovanje. To je početak cijele skrbi o okolišu i s obzirom i na poruku da su čovjek i priroda jedno te da je čovjek onaj koji potiče sve pozitivne promjene u prirodi - kazala je. Na pitanje o divljim odlagalištima u zemlji kazala je kako se ona otkrivaju, napose zbog rada nadležnih institucija.

-Naše Ministarstvo u suradnji s Fondom i raznim udrugama rade na nizu aktivnosti. Pripremili smo izmjenu zakona o gospodarenju otpadom, osigurali sredstva za sanaciju odlagališta... Niz je aktivnosti kojima nastojimo sanirati i riješiti postojeće probleme - ustvrdila je ministrica Vučković.

10:05 - Subotnje jutro pored jezera Sopnica u Donjoj Dubravi započelo je u znaku brige za okoliš i bolje sutra. Okupilo se mnoštvo obitelji, uz veliki broj onih najmlađih, ali i uz pratnju četveronožnih mezimaca. U tijeku su pripreme za najveću akciju čišćenja u Hrvatskoj.

UŽIVO Volonteri i Večernji list u akciji! Počinje velika 'operacija' čišćenja diljem Hrvatske

Akciji se i ove godine pridružio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman.

-Ja podržavam ovu akciju i već godinama u njoj sudjelujem. Dvije stvari su važne - da vodimo brigu o čistom okolišu i da pridonosimo osvješćivanju generacija koje dolaze. Kada govorimo o "Lijepoj našoj" onda podrazumijevamo i da je čista Lijepa naša. Mislim da se svi moramo brinuti oko toga. Činjenica da svi dolazimo ovdje govori o tome da generacije još nisu dovoljno osviještene, a bilo bi dobro da svi pridonesemo što ljepšem izgledu, što čišćoj Hrvatskoj i što čišćem Zagrebu. Sjećam se svog djetinjstva ovdje. Ovo je ipak moj zavičaj, iako nisam rođen ovdje, ali vežu me emocije i ljubav prema ovome kraju. Ako ovim činom mogu pridonijeti i poslati poruku svim građanima Zagreba da promiču vrijednosti zaštite okoliša, onda smo zaista ostvarili ono što smo htjeli- poručio je ministar.

09:50 - Projekt Rezolucija Zemlja ponovo okuplja volontere u novom izdanju akcija diljem Hrvatske, a danas su započele prve u nizu akcija čišćenja ovog vikenda. U Zagrebu projekt će novu sezonu otvoriti čišćenjem jezera Sopnice i okolice u Donjoj Dubravi, a općina Ližnjan te članovi inicijative Eko aktivisti Vodnjanštine od devet sati čistit će uvalu Kala u Šišanu. Udruga mladih Kolektiv provest će, pak, na Hvaru akciju čišćenja u sklopu projekta "Neretvanski kanal - istraživanje i čišćenje", a Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine Slatine čistit će, pak, od devet sati uvalu Kava na Čiovu.

Odred izviđača Okić održava, pak, čišćenje šuma Pavučnjak kod Samobora s početkom u 10 sati. Još jedna akcija održava se u nedjelju. Ekološka udruga Zeleno Prigorje Križevci obavit će akciju čišćenja i pošumljavanja Park-šume Župetnica, s početkom u 10 sati.