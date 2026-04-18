Prekrasne scene na Maksimiru: Evo kako su Dinamo i Rijeka odali počast ikoni HNL-a

U derbiju 30. kola HNL-a, na Maksimiru se sastaju vodeći Dinamo i još uvijek aktualni prvak Rijeka - dva bivša kluba Nikole Pokrivača i to točno na prvu godišnjicu smrti bivšeg hrvatskog reprezentativca. U skladu s tim, oba kluba odali su počast svojem bivšem igraču koji nas je prerano napustio.

Dinamovci su na teren išetali u majicama s likom Nikole Pokrivača, a oba kluba pripremili su i malu ceremoniju za njegovu obitelj. Bivši Nikolin suigrač te najbolji prijatelj Jerko Leko njegovoj obitelji udijelio je dres plavih s brojem 23 koji je Pokrivač nosio u Dinamu.

Isto je učinio i sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar, ali riječ je o dresu s brojem 27 koji je nosio u Rijeci. Za Dinamo je Pokrivač odigrao 63 utakmice i zabio sedam golova, dok je za klub s Kvarnera upisao 26 nastupa. Dres vatrenih nosio je 15 puta.

Na poluvremenu utakmice Dinamo vodi s 1:0 zahvaljujući golu Diona Drene Belje iz pete minute.