Mladostaši imaju (ne)moguću misiju u lovu na prvo mjesto, evo što im treba za 'pole position'

Baš kao i prethodnih godina, i na kraju ove sezone o vaterpolskom prvaku države odlučivat će se između branitelja naslova Jadrana te Juga i Mladosti. I sve te tri momčadi još uvijek imaju izgleda zaposjesti prvo mjesto uoči doigravanja, za što najbolje izglede imaju Splićani jer imaju po pobjedu više od Dubrovčana i Zagrepčana.

Da bi oni osvojili "pole position" i prednost domaćeg plivališta, žapci bi u Zagrebu trebali večeras (19 sati) pobijediti Jadran (s dva pogotka razlike), a potom, u subotu, i Jug u njegovu dvorištu. A te (ne)moguće misije nedavno se prihvatio Hrvoje Hrestak (45), dosadašnji pomoćnik i klupski "vojnik" još od 2003.

– Ovih dana često spominjem termin strpljenje jer je to osnova da bismo proveli neke složene napadačke akcije. Isto tako, jadranaši vrlo često izlijeću u pojedinačne kontre i to im moramo zatvoriti – kazao je Hrestak svjestan da njegova momčad ima prednost na centarskim pozicijama:

– Jest, u tom dijelu momčadi smo nešto kvalitetniji i to moramo pokušati iskoristiti.

S druge strane, velika je šuterska moć jadranaša, u čemu prednjače šuterski nepredvidivi Fatović, ali i moćni Marinić-Kragić, odnosno crnogorski reprezentativac Matković. Doduše, imaju i mladostaši "artiljeraca" među kojima prednjače ljevaci Harkov i Nagaev, a tu su i Radulović, Lazić i Bukić koji je kazao:

– U splitskom sastavu sve su bolji Ćurković i Radan, odlični su Crnogorac Matković i Australac Berehulak, no ključne figure splitskog sastava su Fatović, Marinić-Kragić, Butić i vratar Bijač.

U tom, vratarskom, dijelu igre trener mladostaša ima više opcija od kolege mu Marelje jer raspolaže s iskusnim Marcelićem i mladim Čubranićem koji nema tekicu s analizom suparničkih šutera, ali njihove navike nastoji pamtiti:

– Nisam još na toj razini na kakvoj je bio Vićan, no danas je više tehnoloških mogućnosti da analizirate suparnika pa u pravilu gledam utakmice što je više moguće.

Trenutačno stanje na tablici jest sljedeće: 1. Jadran 33 boda, 2. Jug Adriatic osiguranje 30, 4. Mladost 30, 4. Primorje 24