Meteorolozi u nevjerici, stiže nam vremensko ludilo: Prijete i snažne oluje, a moglo bi biti i još snijega

Prema najnovijim dugoročnim prognozama, svibanj će biti topliji od prosjeka, ali i znatno nestabilniji nego što se obično očekuje. Meteorološki modeli američkog CFSv2, NOAA-e i europskog ECMWF-a slažu se u ključnim pokazateljima. Temperature bi trebale biti između 1,5 i 2,5 stupnja Celzija iznad dugogodišnjeg prosjeka. Iako će mjesec biti topliji, prava ljetna stabilnost neće stići odmah.

Prva polovica svibnja tradicionalno ima svoje zamke, a 2026. vjerojatno neće biti iznimka. Još uvijek hladan sjeverni Atlantik osigurava da hladni skandinavski zrak može više puta prodrijeti u srednju Europu. Dok je položaj sunca u svibnju već gotovo na vrhuncu ljeta, oceani još nisu pohranili tu energiju. Rezultat je klasičan vremenski obrazac, topli zrak s juga susreće se s hladnim zrakom sa sjevera, a atmosfera je u previranju.

Prva polovica svibnja bit će razmjerno svježija zbog utjecaja Sjevernog Atlantika i prodora hladnijeg zraka sa sjevera, dok se temperature iznad 25 °C statistički očekuju tek nakon 20. svibnja. Kiše će biti nešto više od prosjeka, ali ne ravnomjerno raspoređene. Umjesto blage kiše, očekuju se izljevi u obliku jakih grmljavinskih oluja, lokalno s tučom, obilnim pljuskovima i olujnim vjetrom, piše njemački Daswetter.

Posebno osjetljivo razdoblje bit će između 11. i 15. svibnja. Tada postoji realna opasnost od prodora hladnog zraka, noćnog mraza u kotlinama te čak i snijega u višim planinskim područjima. Rizik od mraza ne nestaje odmah nakon 15. svibnja, pa poljoprivrednici i vrtlari trebaju biti oprezni sa sadnjom osjetljivih biljaka.

Nakon druge dekade svibnja, odnosno nakon 20. dana, prognoze postaju puno bolje. Tada bi mogli stići prvi pravi ljetni dani. Ukupno gledano, svibanj 2026. neće biti miran proljetni mjesec, već topliji, dinamičniji i mjestimično opasan mjesec po pitanju vremena. Prva polovica zahtijevat će oprez i slojevitu odjeću, dok druga polovica donosi veće šanse za pravo proljetno-ljetno uživanje. Meteorolozi savjetuju da se pripremimo na oba scenarija.