NEMA SMISLA

Nećete vjerovati kako su Englezi pokazali veliko nepoštovanje prema Hrvatskoj: Evo što su odradili

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.10.2025.
u 10:37

Prilikom sastavljanja ljestvice u obzir je uzeta povijest reprezentacija na svjetskim prvenstvima, njihova nedavna forma uoči turnira te kvaliteta momčadi i izbornika

Borba za odlazak na svjetsko prvenstvo 2026. godine u punom je jeku, a aktualni prvaci Argentinci nalaze se među 28 reprezentacija koje su već osigurale svoje mjesto na turniru. Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada bit će domaćini najgledanijeg sportskog natjecanja na svijetu, koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja. Ovo će biti prvo svjetsko prvenstvo s tri države domaćina i prvo u povijesti s 48 momčadi, nakon što je FIFA odlučila proširiti format, objašnjava engleski portal GiveMeSport.

Zbog toga je teže no ikad predvidjeti tko će, poput Messijeve Argentine u Kataru, podići trofej, tko će iznenaditi poput Maroka, a koja će nogometna velesila podbaciti, kao što je to bio slučaj s Njemačkom prije tri godine, navodi engleski medij, koji je rangirao reprezentacije prema jačini, ali su pritom jako podcijenili Hrvatsku koju su stavili tek na 14. mjesto. 

Prilikom sastavljanja ljestvice u obzir je uzeta povijest reprezentacija na svjetskim prvenstvima, njihova nedavna forma uoči turnira te kvaliteta momčadi i izbornika, uključujući novog brazilskog stratega Carla Ancelottija i svjetske klase poput španjolskog dragulja Laminea Yamala, pojašnjava engleski medij.

Poredak najjačih reprezentacija prema GiveMeSportu od 11. do 20. mjesta glasi ovako:

20. Ekvador
19. Egipat
18. Senegal
17. Švicarska
16. Maroko
15. Danska
14. HRVATSKA
13. Norveška
12. Belgija
11. Kolumbija

Englesku reprezentaciju su naravno stavli na sami vrh pa su tako treći favoriti Mundijala idućeg ljeta, što baš i ne odgovara istini jer dugo vremena nemaju neki sjajan rezultat na svjetskim smotrama. 

Ključne riječi
nogomet svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

