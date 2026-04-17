Plaća 3700 dolara, a na računima bi joj svaki mjesec završilo 10.000: Kako je službenica RH pri UN-u izvukla 750.000 dolara

U New Yorku mjesečna plaća od 3700 dolara – otprilike 44.000 dolara godišnje – oko 2000. i nije bila baš nešto. Nije bila ni iznimka ni osobita rijetkost. Naprotiv, nalazila se vrlo blizu onoga što statistika prepoznaje kao tipičan raspon za velik dio zaposlenih. Medijan osobnog dohotka bio je oko 37.000 dolara godišnje, što znači da je velik broj ljudi živio s manje, a tek nešto manji dio s više. Dodatak od 450 dolara za prijevoz na plaću ipak je bio veliki benefit, ali kad se uzme u obzir da je dolazak do posla uključivao dugu vožnju, ima smisla, iako je ipak iznad prosjeka. U takvoj financijskoj konstelaciji živjela je Renata Supina-Saltus (59) dok je bila zaposlena u misiji Republike Hrvatske pri UN-u u New Yorku. Za taj je novac upravljala svim financijama misije i držala ga potpuno pod svojoj kontrolom, sve dok nije razotkriveno kako je, što tvrde američki tužitelji, šest godina – od 2017. do 2023. – uredno prebacivala dio novca na svoje račune – ukupno 750 tisuća dolara.