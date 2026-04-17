ISTRAGA VEČERNJEG LISTA

Plaća 3700 dolara, a na računima bi joj svaki mjesec završilo 10.000: Kako je službenica RH pri UN-u izvukla 750.000 dolara

Autor
Sandra Veljković
17.04.2026.
u 21:13

Novac je prelazio s računa misije na osobni račun i u razmaku od nekoliko dana bio potrošen

U New Yorku mjesečna plaća od 3700 dolara – otprilike 44.000 dolara godišnje – oko 2000. i nije bila baš nešto. Nije bila ni iznimka ni osobita rijetkost. Naprotiv, nalazila se vrlo blizu onoga što statistika prepoznaje kao tipičan raspon za velik dio zaposlenih. Medijan osobnog dohotka bio je oko 37.000 dolara godišnje, što znači da je velik broj ljudi živio s manje, a tek nešto manji dio s više. Dodatak od 450 dolara za prijevoz na plaću ipak je bio veliki benefit, ali kad se uzme u obzir da je dolazak do posla uključivao dugu vožnju, ima smisla, iako je ipak iznad prosjeka. U takvoj financijskoj konstelaciji živjela je Renata Supina-Saltus (59) dok je bila zaposlena u misiji Republike Hrvatske pri UN-u u New Yorku. Za taj je novac upravljala svim financijama misije i držala ga potpuno pod svojoj kontrolom, sve dok nije razotkriveno kako je, što tvrde američki tužitelji, šest godina – od 2017. do 2023. – uredno prebacivala dio novca na svoje račune – ukupno 750 tisuća dolara.

porezni obveznici UN Renata Supina-Saltus

Avatar Bolsonaro
Bolsonaro
22:19 17.04.2026.

Malo se pomogla i odmah skandal i svi novinari skaču. Radni čovjek više ne može ni uzeti neki dodatak na plaću...

AP_0zempičiĆ
22:19 17.04.2026.

E ta je baš pehistica. Neće pred hadezeovo pravosuđe da je oslobodi ili rastegne proces unedogled, neće ni guliti krumpire, gulit će nešto drugo. A jamila je samo 750 000. Ni džeparac za desetke hadezeovih kapitalaca koji su na desetkee nekretnina stekli sa svojih deset prstiju i požrtvovnom ćatoličkom radnom etikom "ora et labora".

Avatar Fra Brne
Fra Brne
21:57 17.04.2026.

Znači hrvatski porezni obveznici su školovali kandidata za rad u američkoj administraciji, a to su otkrile američke vlasti dok Goran Grlić Radman nije imao pojma

