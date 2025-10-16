Naši Portali
OVO NIJE OČEKIVAO

Livaković ponižen žestokim udarcem iz Španjolske: Vratar vatrenih proživljava pravi pakao u klubu

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Stjepan Meleš
16.10.2025.
u 12:11

Otkad je Livaković došao u La Ligu, nije skupio niti jedan nastup. Argentinac Paolo Gazzaniga ostao je prvi izbor pa je hrvatski reprezentativac vrlo nezadovoljan s takvom situacijom

Hrvatski reprezentativni vrata Dominik Livaković ljetos se pridružio španjolskoj Gironi na posudbi iz Fenerbahčea, no njegov boravak u La Ligi nikako ne ide prema željama 30-godišnjaka iz Zadra. Livaković je dobio jasnu poruku izbornika dalića, ukoliko želi braniti na SP-u morat će imati minutažu u klubu, što do sada nije bio slučaj.

Otkad je Livaković došao u La Ligu, nije skupio niti jedan nastup. Argentinac Paolo Gazzaniga ostao je prvi izbor pa je hrvatski reprezentativac vrlo nezadovoljan s takvom situacijom. Ugledni nogometni agent Andy Bara otkrio je kako je pomagao u sklapanju dogovora s Gironom, a onda je u razgovoru za Podcast Inkubator izjavio:

- Osobno sam zvao klub i trenera, inzistirali su na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi za reprezentaciju. Smatrao sam da je odluka ispravna i čestitao mu. Mislio sam, prvu utakmicu neće braniti jer je tek došao, ali kad su izgubili 0:4 i opet ga nisu stavili, doslovno sam se smrznuo. Najluđe je što su čak pitali za cijenu da ga kupe, a ne daju mu braniti - rekao je Bara.

Španjolci su te riječi prenijeli sportskom direktoru Girone, Quiqueu Carcelu, koji je brzo odgovorio Bari.

- Nikada nikome nisam obećao da će doći ovdje i imati zajamčeno mjesto. Ne znam što je njegov agent govorio u Hrvatskoj, ali nije istina da sam mu to obećao. 'Pojavila se prilika da potpišemo Livakovića i nismo oklijevali. Nije došao sa zajamčenim mjestom – kao i svi ostali, mora se izboriti za njega - poručio je sportski direktor Girone. 

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni andy bara Girona Dominik Livaković

EK
ekonom
12:39 16.10.2025.

Livi vrati se ti u šampionski Dinamo pa ćete ti i Nevistić braniti svaki po tekmu

