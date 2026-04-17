VIDEO Što je vrataru Hajduka bilo u glavi? Njega i Hajduk spasili su iz VAR sobe

Utakmica između Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici, koja je na kraju završila podjelom bodova uz rezultat 2:2, bila je sve samo ne dosadna. Domaćin je vodio dva puta, Hajduk se oba puta vraćao, no trenutak koji je obilježio susret i o kojem će se još dugo pričati dogodio se na samom početku drugog poluvremena. U glavnoj ulozi bio je Hajdukov mladi vratar Toni Silić, čiji je potez izazvao nevjericu i šok, a epilog se odvio u VAR sobi, koja je na kraju spasila i njega i splitsku momčad od teških posljedica. Cijeli dvoboj bio je pun preokreta, no 47. minuta donijela je scenu koja se rijetko viđa na nogometnim travnjacima.

Sve je počelo jednom dubinskom loptom igrača Slavena prema napadaču Marku Dabri. Silić, poznat po dobrom čitanju igre i igri nogom, pravovremeno je istrčao daleko od svojih vrata, na otprilike 30 metara, i glavom presjekao dodavanje. Bila je to rutinska i dobra intervencija, no ono što je uslijedilo spada u rubriku "vjerovali ili ne". Umjesto da loptu jednostavno ispuca što dalje od svog gola, 21-godišnji vratar odlučio se na egzibiciju. U maniri brazilskih majstora, nastavio je tehnicirati glavom, pokušavajući valjda predriblati suparničke igrače. Taj trenutak dekoncentracije i pretjerane samouvjerenosti skupo ga je mogao koštati.

Dok se Silić poigravao, prikrao mu se igrač Slavena Ivan Ćubelić, bivši hajdukovac, oduzeo mu loptu i proslijedio je do Marka Dabre, koji nije imao težak zadatak poslati je u potpuno praznu mrežu. Dok su domaći igrači slavili pogodak za vodstvo, Silić je mogao samo u nevjerici gledati što je prouzročio. Za mladog vratara, koji je prošao sve uzraste u Hajdukovoj akademiji i od kojeg se očekuje da bude budućnost kluba, bio je to trenutak za zaborav, popularno nazvan "neuerovski" izlet koji je pošao po zlu i koji bi se zasigurno vrtio po svim sportskim emisijama kao gaf tjedna.

Ipak, sreća je ovoga puta bila na strani Hajduka. Dok je slavlje domaćina još trajalo, sudac Patrik Kolarić dobio je signal iz VAR sobe. Uslijedila je provjera snimke koja je utvrdila da se Dabro u trenutku kada mu je upućena lopta nalazio u zaleđu. Pogodak je poništen, a Silić i cijela momčad Hajduka mogli su odahnuti. Ironično, samo četiri minute kasnije Slaven je ponovno zabio, ovoga puta regularan pogodak, koji je isprva također bio poništen zbog zaleđa, da bi ga VAR na kraju priznao za vodstvo 2:1. Hajduk se na kraju spasio autogolom Božića za konačnih 2:2, no Silićev potez ostaje glavna priča s uzbudljive utakmice u Koprivnici.