Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
OBNOVLJENA SURADNJA

VIDEO Luka Modrić postao je glavna zvijezda luksuznog ugovora od 100 miljuna eura: Poznato o čemu se radi

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.10.2025.
u 10:17

Milan i Fly Emirates potpisali su suradnju na još pet godina, a Rossoneri će za to vrijeme dobiti čak 100 milijuna eura čime će značajno napuniti klupsku blagajnu.

Talijanski velikan Milan produžio je partnerski ugovor s aviokompanijom Emirates Airlines. Rossoneri su poslovnu suradnju objavili na društvenim mrežama, a jedna od glavnih zvijezda videa je hrvatski kapetan Luka Modrić. Milan i Emirates potpisali su suradnju na još pet godina, a Rossoneri će za to vrijeme dobiti čak 100 milijuna eura čime će značajno napuniti klupsku blagajnu.

- Godinama je Emirates ključni dio rasta Milana, kao strateški partner. Ova veza je omogućila da se dva legendarna brenda međusobno ojačaju, povećavajući svoj međunarodni prestiž i postajući most koji spaja navijače i kulture u znaku inovacija, izvrsnosti i globalne vizije - napisali su iz Milana. 

U videu se nalaaze najveće zvijezde Milana: Christian Pulišić, Adrien Rabiot, Rafael Leao, a predvodi ih naš Luka Modrić. Prikazano je kako prate zrakoplov Emiratesa te se slavi dugogodišnje partnerstvo. Emirates i Milan surađuju od davne 2007. godine, a od kraja prošlog desetljeća je logo Emiratesa standarni dio prednje strane dresa Milana.

Isto tako, u Dubaiju je 2023. godine otvorena Casa Milan Dubai, velika klupska trgovina koji Milanu također donosi velike prihode svake sezone od prodaje dresove i ostalih navijačkih rekvizita. 

