UŽIVO Hajduk kod Slavena u Koprivnici želi nastaviti niz pobjeda, ovo su sastavi momčadi

TUŽNA OBLJETNICA

Anas Sharbini: Nikola mi jako nedostaje... Bio sam u šoku kada sam čuo, jako teško sam to primio

– Bili smo si jako dobri, puno smo se družili kada je došao u Rijeku. Nisam ga prije tako dobro poznavao, osim iz doba kada smo bili zajedno u reprezentaciji, a čim je došao na Kantridu, odmah smo kliknuli. Najbliskiji smo bili Krstanović, Pokrivač i ja, to je bila nerazdvojna klapa. Nikola je bio dobar nogometaš i još bolji prijatelj: iskren, neiskvaren, odličan dečko u svakom smislu.