VATRENI REKORDER

Ovaj Hrvat s 22 godine već ima titule u čak tri države, njegova karijera izgleda pomalo nevjerojatno

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Tomislav Dasović
18.04.2026.
u 11:30

Interov naslov prvaka ima i vrlo snažan hrvatski pečat, kao i onaj posljednji iz 2021. godine kada su za njega igrali Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Naime, šestorica Interovih nogometaša imaju više od 40 nastupa u sezoni: po 41 Dimarco, Akanji i Bonny, a po 43 Esposito, Zielinski i – debitant u Seriji A Petar Sučić. Ta brojka čini ga i rekorderom po broju nastupa ove sezone među hrvatskim reprezentativcima

Pet kola prije kraja talijanskog prvenstva, vodeći Inter je pobjedom nad Cagliarijem 3:0 na San Siru pobjegao prvom pratitelju Napoliju čak 12 bodova (Napoli danas igra doma s Lazijem, nap.a.), te praktički širom otvorio vrata naslova prvaka. Posljednjih pet kola bit će za crno-plave iz Milana rutinsko odrađivanje posla. Bit će to Interov 21. naslov prvaka, Milan ih ima 19, a rekorder je Juventus s 36, s tim da Juventus nije bio prvak još od 2020. godine.
 
Sjajni Petar nije nastupio u posljednjoj utakmici protiv Cagliarija zbog suspenzije (zbog žutih kartona), pa tako njegov učinak za sada u prvoj sezoni u Seriji A izgleda ovako: 29 nastupa, 1350 minuta na travnjaku, jedan pogodak, 2 asistencije, 5 žutih kartona. U prvoj sezoni u Italiji na Sofascoreu ima solidnu prosječnu ocjenu 6.80. Uz naslov prvaka, Petar je s Interom i u pohodu na naslov pobjednika Kupa. Sljedeći tjedan čeka ga uzvrat polufinala protiv Coma kod kuće (prva je završena 0:0).

 
Pomalo nevjerojatno, bajkovito izgleda Sučićeva dosadašnja karijera: ima samo 22 godine, već ima titule prvaka u tri države – u BiH sa Zrinjskim 2023., u Hrvatskoj s Dinamom 2024. i u Italiji s Interom 2026., s tim da je sa Zrinjskim i s Dinamom osvojio dvostruku krunu, već ima 13 nastupa u Ligi prvaka, igrao je na Svjetskom klupskom prvenstvu, a vrhunac ga čeka ovog ljeta – Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom.
 
Hrvati koji su bili prvaci Italije:
 
Zvonimir Boban s Milanom 1993., 1994., 1996., 1999.
Robert Jarni s Juventusom 1995.
Alen Bokšić s Juventusom 1997. i Lazijem 2000.
Igor Tudor s Juventusom 2002., 2003.
Dario Šimić s Milanom 2004.
Marko Pjaca s Juventusom 2017.
Mario Mandžukić s Juventusom 2016.-2019.
Ivan Perišić s Interom 2021.
Marcelo Brozović s Interom 2021.
Ante Rebić s Milanom 2022.
Petar Sučić s Interom 2026.
