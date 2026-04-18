Bila je vrhunska košarkašica i ima magisterij iz psihologije: Danas je lice Eurolige i žena koja je srušila sve barijere

Gledatelji koji prate najelitnije europsko košarkaško natjecanje, Euroligu, dobro su upoznati s likom i djelom Dore Panteli. Njezina stručnost, elokvencija i duboko poznavanje igre čine je neizostavnim dijelom prijenosa i analiza. Rođena i odrasla u Ateni, Dora nije tek novinarka koja je zavoljela košarku; ona je žena koja je košarci posvetila veći dio svog života, prvo kao vrhunska sportašica na parketu, a potom i kao pionirka u svijetu sportskih medija. Njezin put od profesionalne košarkašice do jedne od najcjenjenijih analitičarki u Europi svjedočanstvo je nevjerojatne predanosti, intelekta i hrabrosti da se ruše unaprijed postavljene granice. Malo tko zna da je ova uspješna novinarka provela čak 17 godina u profesionalnim sportskim vodama, a njezina karijera bila je toliko impresivna da je postala prva Grkinja u povijesti koja je osigurala punu sportsku stipendiju za igranje na prestižnom američkom sveučilištu u prvoj diviziji NCAA lige.

Njezina sportska priča ispisana je na najvišoj razini. Od 2006. do 2013. godine s ponosom je nosila dres ženske košarkaške reprezentacije Grčke, boreći se za nacionalne boje na brojnim međunarodnim natjecanjima. Bila je to kruna njezine klupske karijere i ostvarenje sna svake sportašice. No, njezina ljubav prema igri pod obručima nije prestala s profesionalnom karijerom u klasičnoj košarci. Godine 2018., pokazavši svestranost i neiscrpnu strast, ponovno je predstavljala svoju domovinu, ovoga puta u dinamičnom i sve popularnijem 3x3 basketu. Ta sposobnost prilagodbe i neprestana želja za natjecanjem odlike su koje su je kasnije definirale i u profesionalnom životu izvan sportskih terena, gdje je energiju s parketa uspješno prenijela u televizijski studio i novinarsku redakciju

Dok je gradila zavidnu sportsku karijeru, Dora Panteli je s jednakom, ako ne i većom strašću, ulagala u svoje obrazovanje. Svjesna da sportska karijera ima svoj vijek trajanja, paralelno je gradila akademski put koji je jednako impresivan kao i njezini sportski uspjesi. Nakon završetka koledža Jacksonville u Teksasu, gdje je otišla zahvaljujući povijesnoj sportskoj stipendiji, upisala je i diplomirala englesku književnost i globalnu kulturu na Državnom sveučilištu u New Yorku. No, njezina žeđ za znanjem tu nije stala. Upisala je i magistarski studij iz kliničke psihologije, područja koje joj je dalo dublji uvid u ljudski um, motivaciju i dinamiku timskog rada, što se kasnije pokazalo neprocjenjivim u analiziranju sportskih događaja. Njezin intelektualni apetit vodio ju je i dalje, pa je svoje formalno obrazovanje nadopunila dodatnim studijima iz kazališnih znanosti, filozofije, politike i prava, stvorivši tako jedinstveni spoj vještina i znanja koji joj je omogućio da sagleda sport iz višestrukih perspektiva.

Nakon što je 2016. godine odlučila završiti svoju igračku karijeru, Dora Panteli nije dugo tražila novi izazov. Gotovo preko noći, transformirala se u uspješnu televizijsku voditeljicu, sportsku novinarku, analitičarku i komentatoricu. Njezin prijelaz bio je toliko prirodan i uspješan da je vrlo brzo postala jedno od vodećih lica u grčkim i europskim sportskim medijima. Iskustvo s terena, kombinirano s izvanrednim obrazovanjem i analitičkim umom, omogućilo joj je da publici ponudi jedinstven uvid u igru. Nije samo prepričavala događaje, već je s autoritetom objašnjavala taktike, psihološke aspekte igre i pozadinu sportskih uspjeha i neuspjeha. U svijetu u kojem često dominiraju muški glasovi, Dora se istaknula ne samo kao žena, već kao vrhunska profesionalka čije se mišljenje cijeni i poštuje.

Njezin ulazak u svijet sportskog novinarstva nije bio tek puka promjena karijere, već prava revolucija. Dora Panteli je probila stakleni strop i ispisala nove stranice povijesti grčkog i europskog sporta. Postala je prva grčka novinarka koja je ikada izvještavala sa Svjetskog prvenstva u košarci, donoseći publici analize prožete dubokim razumijevanjem igre koje samo bivši profesionalac može imati. Nedugo zatim, postigla je još veći uspjeh postavši prva Grkinja s mikrofonom komentatora na utakmicama Eurolige. U tom trenutku, bila je tek četvrta žena u cjelokupnoj povijesti najelitnijeg europskog košarkaškog natjecanja kojoj je ukazana takva čast, čime je otvorila vrata generacijama djevojaka koje dolaze. Njezini pionirski pothvati tu ne staju. Postala je i prva osoba iz Grčke, bez obzira na spol, koja je radila kao kreator sadržaja za globalne sportske gigante kao što su Euroliga, NBA Europa i prestižna NBA Ljetna liga.

Osim rada pred kamerama, Dora Panteli svoju strast i znanje neumorno dijeli s mlađim generacijama. Svoju svestranost dokazala je radeći kao asistentica na koledžu, a tijekom akademske godine 2020./2021. preuzela je i ulogu profesorice na IST koledžu. U predavaonicama nije podučavala samo teoriju, već je buduće novinare i sportske analitičare obučavala praktičnim vještinama, poput detaljne analize igre i kreiranja kvalitetnog medijskog sadržaja.