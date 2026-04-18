NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU

Poznati analitičar otkrio što se zapravo događa u Hormuzu: 'Sve je ovo velika predstava'

Foto: REUTERS
VL
Autor
Mateja Papić
18.04.2026.
u 15:15

Iran je ponovno pooštrio kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nakon kratkotrajnog otvaranja, dok analitičari upozoravaju da je riječ ponajprije o političkom pritisku uoči novih pregovora koji dodatno ugrožava globalnu opskrbu energentima.

Napetosti oko Hormuškog tjesnaca ponovno su eskalirale nakon što je Iran objavio novo zatvaranje jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, samo dan nakon kratkotrajnog otvaranja za komercijalni promet. Iranska državna televizija IRIB navodi da je prolaz kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca sada moguć isključivo uz odobrenje Irana. Iranska vojska priopćila je da se tjesnac vraća u „prijašnje stanje strogog nadzora” jer Sjedinjene Države nisu ukinule pomorsku blokadu iranskih luka u Perzijskom zaljevu. Prema njihovim riječima, Washington je odbio omogućiti slobodan prolaz brodovima koji plove prema Iranu i iz Irana, zbog čega će Hormuz ostati pod punom kontrolom iranskih oružanih snaga.

Analitičari, s druge strane, upozoravaju da tjesnac zapravo nikada nije bio u potpunosti otvoren te da je riječ prije svega o političkom pritisku uoči novih mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama. Vojni analitičar Sean Bell ocijenio je da je iranska objava o potpunom otvaranju bila iznenađujuća jer stvarna situacija na terenu to nije potvrđivala. Prema njegovim riječima, dijelovi plovnog puta i dalje su ostali blokirani zbog mina koje je Iran ranije postavio, dok je brodski promet preusmjeravan oko opasnih zona. "Čini se da i Amerika i Iran pokušavaju pripremiti teren za produktivne pregovore, ali velik dio ovoga je političko pozicioniranje", rekao je Bell za Sky News, dodajući da je sve ovo velika predstava. Dodao je kako Washington želi pokazati da kontrolira prolaz, dok Teheran nastoji dokazati da upravo on drži stvarnu polugu moći.

Novi krug pregovora između SAD-a i Irana, uz posredovanje Pakistana, mogao bi početi već u ponedjeljak. Prethodni sastanak prošlog vikenda dao je određene znakove napretka, no bez konkretnog proboja. Američki predsjednik Donald Trump jučer je pozdravio kratkotrajno otvaranje tjesnaca te na društvenim mrežama ustvrdio da je Iran pristao da ga “više nikada neće zatvoriti”. Međutim, najnovija iranska odluka dovela je u pitanje te tvrdnje, a sada se očekuje Trumpova reakcija.

Da podsjetimo, Hormuški tjesnac ključna je arterija svjetske trgovine energentima, kroz koju prije sukoba dnevno prolazilo više od stotinu brodova. Zbog aktualne blokade promet je drastično smanjen, a poremećaji su već podigli cijene energenata i pojačali strah od novog inflacijskog vala. Iran je zatvaranje obrazložio time da SAD nije ukinuo pomorsku blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Washington je tu mjeru uveo nakon neuspješnog prvog kruga pregovora. U međuvremenu, SAD razmatra i vojnu opciju osiguravanja slobodne plovidbe. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska najavili su mogućnost multinacionalne obrambene misije, ali tek u slučaju trajnijeg primirja. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da bi vojno otvaranje tjesnaca bilo iznimno skupo i rizično jer Iranu nije nužno potpuno zatvoriti prolaz; dovoljno je održavati prijetnju kako bi odvratio brodare i osiguravatelje.

Avatar Melankolija
Melankolija
15:23 18.04.2026.

Interesantna koalicija Hamasa, Hizbolaha, Ajatolahista i wokeisma.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

