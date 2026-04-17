Otvara se Hormuz, cijene nafte naglo padaju, oglasio se Trump: 'Dosta je bilo!'

17:10 - Cijene nafte potonule su u petak na međunarodnim tržištima ispod 87 dolara nakon što je Iran na primirje u Libanonu odgovorio potpunim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, signalizirajući moguću normalizaciju tranzita energenata. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 12,87 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 86,52 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 13,28 dolara i stajao je 81,41 dolar. Olakšanje je tržištima nafte na kraju radnog tjedna donijelo iransko otvaranje Hormuškog tjesnaca.

16:32 - Međunarodni politički vrh okupio se kako bi koordinirao odgovor na krizu izazvanu zatvaranjem i ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za opskrbu energentima. Britanski premijer Keir Starmer naglasio je da ponovno otvaranje tjesnaca predstavlja pozitivan pomak, ali i upozorio da je nužno osigurati dugoročno stabilno rješenje. Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica mora osigurati slobodnu plovidbu bez ograničenja i dodatnih troškova, kako bi se spriječili daljnji poremećaji u globalnoj trgovini.

U tom kontekstu najavljena je i međunarodna pomorska misija pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, čiji će cilj biti zaštita sigurnosti plovidbe. Misija će, kako je istaknuto, imati isključivo obrambeni karakter, a detalji će biti razrađeni na konferenciji u Londonu sljedećeg tjedna. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je na ozbiljne globalne posljedice koje je zatvaranje tjesnaca već izazvalo, posebno za svjetsko gospodarstvo. Istaknuo je važnost nedavnih diplomatskih pomaka, uključujući primirja u regiji, te naglasio da „diplomacija vodi prema rješenju“.

Sudionici sastanka zajednički su zatražili potpuno i bezuvjetno ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe te odbacili mogućnost privatizacije tjesnaca ili uvođenja naplate prolaza, smatrajući to neprihvatljivim presedanom u međunarodnim odnosima. Talijanska premijerka Giorgia Meloni dodatno je naglasila da je sloboda plovidbe temeljno načelo međunarodnog prava. Upozorila je i da se stabilnost regije ne može postići bez uključivanja primirja u Libanonu i Iranu u širi pregovarački proces.

16:13 - Američki predsjednik Donald Trump nakon iranske objave o otvaraju Hormuškog tjesnaca objavio je na svojoj platformi Truth Social kako bi Sjedinjene Američke Države preuzele sav nuklearni otpad nastao djelovanjem B-2 bombardera, uz naglasak da u tom procesu ne bi bilo nikakve financijske razmjene. Također ističe da sporazum ne uključuje Libanon, ali da će SAD zasebno surađivati s tom državom, posebno u kontekstu situacije s Hezbollahom.

- SAD će dobiti svu nuklearnu “prašinu” koju stvaraju naši veliki B-2 bombarderi – nikakav novac neće biti razmijenjen ni na koji način. Ovaj dogovor ni na koji način ne uključuje Lebanon, ali će SAD zasebno surađivati s Libanonom i riješiti situaciju s Hezbollah na odgovarajući način. Izrael više neće bombardirati Libanon. To im je zabranjeno od strane SAD-a. Dosta je bilo!!! Hvala! - stoji u objavi.

15:45 - Cijene nafte pale su nakon što je Iran objavio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Wall Street Journal izvijestio je da su cijene nafte zabilježile pad nakon te objave, koja je smanjila zabrinutost oko mogućih poremećaja u opskrbi na globalnom tržištu energenata. Londonska burza također je izvijestila da je cijena nafte marke Brent pala za oko 10% nakon objave o potpunom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik Donald Trump reagirao je na najavu o otvaranju Hormuškog tjesnaca objavom na svojoj platformi Truth Social. U svojoj poruci napisao je: „Iran je upravo objavio da je Hormuški tjesnac potpuno otvoren i spreman za nesmetan prolaz. Hvala vam!” Reakcija dolazi nakon što je Iran priopćio da će, u okviru primirja u Libanonu, omogućiti slobodan prolaz komercijalnim brodovima kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, ključan za globalnu trgovinu naftom i ukapljenim prirodnim plinom.

15:20 - Nakon postizanja prekida vatre u Libanonu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran najavljuje ponovno potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i ukapljenog prirodnog plina.

- U skladu s prekidom vatre u Libanonu, najavljujemo potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca za sve komercijalne brodove. Ova mjera ostat će na snazi do isteka razdoblja prekida vatre. Tranzit brodova kroz Hormuški tjesnac odvijat će se rutom koju je koordinirala i prethodno najavila Iranska organizacija za luke i pomorstvo - poručio je ministar Arakchi.

Prema toj najavi, omogućio bi se nesmetan prolaz trgovačkih brodova, što bi moglo doprinijeti smanjenju napetosti na globalnim energetskim tržištima. Ta su tržišta u prethodnom razdoblju bila pod pritiskom zbog sigurnosnih rizika u regiji i povremenih ograničenja plovidbe. Cijena barela nafte skočile su preko 100 dolara što je pokrenulo novi val inflacije.

Najava otvaranja Hormuškog tjesnaca odmah je dovela do naglog pada cijena nafte na svjetskim tržištima. Barel sirove nafte Brent trenutačno (15:20 sati) košta 90,18 dolara, što je 9,3 posto manje u odnosu na jučer. Sličan pad cijene je i na WTI naftu.