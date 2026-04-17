VIDEO Marko Livaja pokazao svoju tamnu stranu. Zbog ovog poteza prema sucu morat će na hlađenje

Hajdukova borba za naslov prvaka dobila je novi težak udarac u Koprivnici, i to ne samo zbog remija 2:2 sa Slaven Belupom. Kapetan Marko Livaja morat će na "prisilno hlađenje" i propustit će iznimno važan dvoboj protiv Osijeka na Poljudu. Ključni trenutak dogodio se odmah na početku drugog dijela. Nakon prekršaja nad njim, Livaja je burno prigovorio sucu Patriku Kolariću koji mu je bez oklijevanja pokazao četvrti žuti karton, što znači automatsku suspenziju. Uzalud je situaciju pokušavao smiriti Ante Rebić, Hajduk je ostao bez vođe za važnu utakmicu. Situaciju pogledajte OVDJE.

Livajina nervoza može se pripisati napetoj utakmici u kojoj je Hajduk dvaput hvatao rezultat. Domaći su poveli u 4. minuti preko Marka Dabre, a Splićani su se vratili u 38. minuti golom Ante Rebića. Drugo poluvrijeme donijelo je još više drame i tenzija, koje su kulminirale spornim kartonom i VAR kontroverzama. Odmah nakon opomene Livaji, Slaven je ponovno poveo golom Ivana Ćubelića koji je priznat tek nakon duge VAR provjere za vodstvo od 2:1.

Hajduk se nije predavao i do izjednačenja, koje će se pokazati konačnim, stigao je u 63. minuti. Nakon udarca Rebića, lopta se od braniča Tomislava Božića odbila u mrežu za 2:2. Do kraja utakmice Bijeli nisu uspjeli doći do preokreta. Ovim remijem, a pogotovo gubitkom kapetana, Hajdukove šampionske ambicije svedene su na teoriju. Zaostatak za vodećim Dinamom sada iznosi devet bodova, a plavi imaju i utakmicu manje.