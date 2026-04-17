Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGUBIO JE ŽIVCE

VIDEO Marko Livaja pokazao svoju tamnu stranu. Zbog ovog poteza prema sucu morat će na hlađenje

Screenshot tportal
VL
Autor
vecernji.hr
17.04.2026.
u 19:53

Hajdukov kapetan Marko Livaja neće moći pomoći svojoj momčadi u derbiju protiv Osijeka. Ključni igrač Bijelih zaradio je suspenziju na gostovanju u Koprivnici zbog burne reakcije prema sucu na početku drugog poluvremena

Hajdukova borba za naslov prvaka dobila je novi težak udarac u Koprivnici, i to ne samo zbog remija 2:2 sa Slaven Belupom. Kapetan Marko Livaja morat će na "prisilno hlađenje" i propustit će iznimno važan dvoboj protiv Osijeka na Poljudu. Ključni trenutak dogodio se odmah na početku drugog dijela. Nakon prekršaja nad njim, Livaja je burno prigovorio sucu Patriku Kolariću koji mu je bez oklijevanja pokazao četvrti žuti karton, što znači automatsku suspenziju. Uzalud je situaciju pokušavao smiriti Ante Rebić, Hajduk je ostao bez vođe za važnu utakmicu. Situaciju pogledajte OVDJE.

Livajina nervoza može se pripisati napetoj utakmici u kojoj je Hajduk dvaput hvatao rezultat. Domaći su poveli u 4. minuti preko Marka Dabre, a Splićani su se vratili u 38. minuti golom Ante Rebića. Drugo poluvrijeme donijelo je još više drame i tenzija, koje su kulminirale spornim kartonom i VAR kontroverzama. Odmah nakon opomene Livaji, Slaven je ponovno poveo golom Ivana Ćubelića koji je priznat tek nakon duge VAR provjere za vodstvo od 2:1.

Hajduk se nije predavao i do izjednačenja, koje će se pokazati konačnim, stigao je u 63. minuti. Nakon udarca Rebića, lopta se od braniča Tomislava Božića odbila u mrežu za 2:2. Do kraja utakmice Bijeli nisu uspjeli doći do preokreta. Ovim remijem, a pogotovo gubitkom kapetana, Hajdukove šampionske ambicije svedene su na teoriju. Zaostatak za vodećim Dinamom sada iznosi devet bodova, a plavi imaju i utakmicu manje.
Ključne riječi
HNL Hajduk Marko Livaja

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
20:00 17.04.2026.

M.L. je u svim klubovima bio prgav.Ima prgav ne prilagodljiv nogometni karakter.Zato se i selio ćesto iz kluba u klub. S Hajdukom nije osvojio nio jedno prvenstvo HNL.a A sebe je postavio kao da je "hajdućki " bog.Samo on ii nitko drugi u Hajduka.Ovo mu je u Hajduku bio maximalni nogometni doseg. Za biti viša klasa fali mu korektni nogometni karakter.

ZO
Zonasumraka4
20:15 17.04.2026.

Borba za naslov prvaka? Dajte molim vas

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TUŽNA OBLJETNICA

Anas Sharbini: Nikola mi jako nedostaje... Bio sam u šoku kada sam čuo, jako teško sam to primio

– Bili smo si jako dobri, puno smo se družili kada je došao u Rijeku. Nisam ga prije tako dobro poznavao, osim iz doba kada smo bili zajedno u reprezentaciji, a čim je došao na Kantridu, odmah smo kliknuli. Najbliskiji smo bili Krstanović, Pokrivač i ja, to je bila nerazdvojna klapa. Nikola je bio dobar nogometaš i još bolji prijatelj: iskren, neiskvaren, odličan dečko u svakom smislu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!