Evo što pišu regionalni mediji nakon napete borbe Hrvatske u Pragu protiv Češke

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska će u nedjelju u Varaždinu dočekati Gibraltar, reprezentaciju koja je dosad poražena u svih pet nastupa u skupini L. Dvoboj u Varaždinu počinje u 20.45 sati. Nakon toga ispred Hrvatske ostaje još domaća utakmica protiv Farskih otoka te gostovanje kod Crne Gore.

Regionalni mediji popratili su remi Hrvatske s glavnim konkurentima Češkom.

- Hrvatska remizirala u Pragu, Vatreni još nisu službeno osigurali plasman na Mundijal - piše Klix.

- Neprepoznatljiva Hrvatska u Pragu, ali može se radovati - navodi SportSport.ba.

- Remi bez pogodaka koji Hrvatima može biti problem: Češka odoljela Modriću i ekipi u kvalifikacijama za SP! - komentira Blic.