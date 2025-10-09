Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE SUSJEDA

Evo što pišu regionalni mediji nakon napete borbe Hrvatske u Pragu protiv Češke

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 22:56

Regionalni mediji popratili su remi Hrvatske s glavnim konkurentima Češkom

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska će u nedjelju u Varaždinu dočekati Gibraltar, reprezentaciju koja je dosad poražena u svih pet nastupa u skupini L. Dvoboj u Varaždinu počinje u 20.45 sati. Nakon toga ispred Hrvatske ostaje još domaća utakmica protiv Farskih otoka te gostovanje kod Crne Gore.

Regionalni mediji popratili su remi Hrvatske s glavnim konkurentima Češkom.

- Hrvatska remizirala u Pragu, Vatreni još nisu službeno osigurali plasman na Mundijal - piše Klix. 

- Neprepoznatljiva Hrvatska u Pragu, ali može se radovati - navodi SportSport.ba. 

- Remi bez pogodaka koji Hrvatima može biti problem: Češka odoljela Modriću i ekipi u kvalifikacijama za SP! - komentira Blic.

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

Komentara 2

Pogledaj Sve
DA
Dako1
23:48 09.10.2025.

Kako ono igraju njihove reprezentacije...koji su na tablici u svojim skupinama...kako ono igraju njihovi klubovi u europskim nogometnim ligama... Ali, ne treba se opterećivati njihovim komentarima, to je za njihovu "publiku". Dovoljno je čuti njihove komentatore kada naš igrač postigne zgoditak (reprezentativni ili klupski); to izgleda kao na komemoraciji druga tita.

SI
silamračnihvljugosi
23:24 09.10.2025.

U našoj obitelji nema baš nikoga koga bi zanimalo što pišu "regionalni mediji" sa istoka!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
CILJ JE JAKO BLIZU

Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju.

Učitaj još