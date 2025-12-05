Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
KALKULACIJE

Evo s kim Hrvatska može igrati ako prođe skupinu na Svjetskom prvenstvu

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 21:07

U nokaut-fazu prolaze prve dvije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Ako hrvatska reprezentacija osvoji prvo mjesto, u šesnaestini finala čeka je jedna od trećeplasiranih ekipa iz skupina E, H, I, J ili K.

Hrvatska nogometna reprezentacija će na Svjetskom prvenstvu 2026. igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom. U nokaut-fazu prolaze prve dvije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Ako hrvatska reprezentacija osvoji prvo mjesto, u šesnaestini finala čeka je jedna od trećeplasiranih ekipa iz skupina E, H, I, J ili K.

Završi li druga, igrat će protiv drugoplasirane momčadi iz skupine K, u kojoj su glavni favoriti Portugal i Kolumbija. Ako Hrvatska bude među osam najboljih trećeplasiranih, suparnik će joj biti pobjednik skupine K.

Prođe li šesnaestinu finala, u osmini finala može igrati protiv pobjednika jedne od sljedećih skupina:

Skupina A: Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, Danska/Makedonija/Češka/Irska

Skupina B: Kanada, Švicarska, Katar, Italija/Sjeverna Irska/Wales/BiH

Skupina H: Španjolska, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenortski Otoci

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Hrvatska Domoljubna Cuga
Hrvatska Domoljubna Cuga
21:42 05.12.2025.

Mene zanima sa kojim avio kompanijama hrvatska repka može domoljubno biti za povratak doma spremna ako ne prođe skupinu na Svjetskom prvenstvu?

PA
Pametanumoruludih
22:00 05.12.2025.

75% Hrvatskih igraca sjedi na klupi za rezervne u svojim klubovima. Tesko je od takvih ocekivati uspjeh na svjetskom prvenstvu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja