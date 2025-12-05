Evo s kim Hrvatska može igrati ako prođe skupinu na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija će na Svjetskom prvenstvu 2026. igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom. U nokaut-fazu prolaze prve dvije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Ako hrvatska reprezentacija osvoji prvo mjesto, u šesnaestini finala čeka je jedna od trećeplasiranih ekipa iz skupina E, H, I, J ili K.

Završi li druga, igrat će protiv drugoplasirane momčadi iz skupine K, u kojoj su glavni favoriti Portugal i Kolumbija. Ako Hrvatska bude među osam najboljih trećeplasiranih, suparnik će joj biti pobjednik skupine K.

Prođe li šesnaestinu finala, u osmini finala može igrati protiv pobjednika jedne od sljedećih skupina:

Skupina A: Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, Danska/Makedonija/Češka/Irska

Skupina B: Kanada, Švicarska, Katar, Italija/Sjeverna Irska/Wales/BiH

Skupina H: Španjolska, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenortski Otoci