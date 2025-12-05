Naši Portali
DRUGA UTAKMICA

Kakva je Panama? Ne igraju lijep nogomet i to im ne smeta, a 30. su na svijetu

Foto: RICK SCUTERI/REUTERS
Edi Džindo
05.12.2025.
u 20:54

Imaju igrače iz europskih drugoligaša poput Norwicha i Las Palmasa, ali i igrače iz zanimljivih liga poput slovačke, austrijske, ruske, venezuelanske, izraelske, urugvajske, kostarikanske, saudijske i američke

Hrvatska svoju drugu utakmicu u grupnoj fazi SP-a u SAD-u, Meksiku i Kanadi idućeg ljeta igra protiv reprezentacije Paname 23. lipnja ili u Bostonu ili u Torontu, što će se doznati sutra objavom rasporeda utakmica. 

Bit će ovo prvi put da Hrvatska igra protiv Paname, trenutačno 30. reprezentacije svijeta. Panama je u proteklih desetak godina izgradila svoje ime na sjevernoameričkoj nogometnoj sceni, na kojoj se vrlo često nadmeće s Kostarikom za titulu četvrte najbolje reprezentacije tog kontinenta, naravno nakon tri domaćina nadolazećeg Mundijala.

Panama je svoje ime izgradila na pragmatičnom nogometu. Čvrsti defenzivni blokovi, kontranapadi i kompaktnost u obrani su faktori koji ih čine prepoznatljivim. Ne igraju lijep nogomet, ali ovakvim pristupom češće od očekivanog iznenađuju favorizirane i veće momčadi. Otkako su 2014. godine počeli graditi svoje ime, takav pristup je uvijek ostajao. Savez je za standarde te nogometne regije funkcionalan, iako u ligi ima još puno problema s uvjetima, posebice u kontekstu infrastrukture. 

U svojoj momčadi nemaju velikih zvijezda. Daleko najveća je desni bek Marseillea Amir Murillo, 29-godišnjak koji već ima 90 nastupa za reprezentaciju. To im je jedini igrač u kadru iz 'liga petice'. Imaju igrače iz drugoligaša poput Norwicha i Las Palmasa, ali i igrače iz zanimljivih liga poput slovačke, austrijske, ruske, venezuelanske, izraelske, urugvajske, kostarikanske, saudijske i američke. 

Kadar im je u tom kontekstu prilično neobičan, a vrijedi dodati da su u posljednjem sazivu bila samo dva igrača koja igraju u domaćoj ligi u Panami, stoper Eric Davis i veznjak Alberto Quintero igraju za Plazu Amador. 

Sadašnji izbornik Paname je Thomas Christiansen, Danac koji je kao tinejdžer preselio u Španjolsku te na kraju igrao za španjolsku nogometnu reprezentaciju kao centrarfor u dva navrata u 1993. godini. Sada 59-godišnjak, u svojoj trenerskoj karijeri je vodio AEK Larnacu, Apoel, Leeds, Union Saint-Gilloise, a na klupu Paname je sjeo 2020. godine. 

Hrvatska je favorit u ovom dvoboju, ali Panama nam posao sigurno neće učiniti lakim. U više navrata su pokazali da znaju zagorčati život i većim reprezentacijama te da će biti izazovno. Sigurno treba biti oprezan, ali Hrvatska bi taj dvoboj trebala apsolvirati. 
 

Ključne riječi
Reprezentacija Hrvatska panama Ždrijeb SP 2026. Vatreni

