Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih'

Ples kuglica u Washingtonu donio je Engleskoj najgori mogući scenarij. Smješteni su u skupinu L, prozvanu "skupinom smrti", zajedno s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Reakcija s Otoka bila je trenutačna i puna nelagode. Engleski mediji, poput The Suna, Hrvatsku su odmah okarakterizirali kao "bogey team", izrazom za nesretnog protivnika, dok je Daily Mail Vatrene nazvao "neprijateljem s mnogih natjecanja". Sjećanja na prošle dvoboje i dalje progone jednu od najjačih svjetskih reprezentacija.

Korijen te nelagode leži u polufinalu SP-a 2018. u Rusiji. Engleska je tada povela golom Kierana Trippiera i činilo se da je finale sigurno. Ipak, Hrvatska se vratila golovima Perišića i Mandžukića u produžecima te pobjedom 2:1 slomila engleska srca. Taj poraz, jedan od najbolnijih u njihovoj novijoj povijesti, postao je sinonim za hrvatsku mentalnu snagu, a bolno sjećanje vratilo se kao tamni oblak nad njihove ambicije.

Odmah nakon ždrijeba, društvene mreže su eksplodirale. Komentari poput "Pa još imam noćne more od njih" preplavili su platforme, a neki su spominjali i PTSP od utakmice iz 2018. Dio navijača, ipak, bolna sjećanja želi pretvoriti u motivaciju, pa se utakmica koja se igra 17. lipnja već sada najavljuje kao "osvetnički meč". Dok jedni strahuju od novog poraza, drugi vjeruju da je napokon došlo vrijeme da se dugovi naplate.

Iako je Hrvatska, kao najbolje rangirana momčad iz drugog pota, glavni uzrok glavobolje, ostatak skupine nije za podcjenjivanje. Gana je jedna od najuspješnijih afričkih reprezentacija, a Panama je protivnik kojeg su Englezi na SP-u 2018. deklasirali sa 6:1. Raspored ne ide na ruku Engleskoj, jer turnir otvaraju upravo protiv Hrvatske, što znači da prostora za krivi korak gotovo i nema. Prema pisanju Yahoo Sportsa, kritičari proširenog formata tvrdili su da će turnir biti "razvodnjen", no skupina L dokazuje suprotno.