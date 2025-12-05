Naši Portali
Najnovije vijesti
JOŠ IH BOLI ONA RUSIJA...

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih'

Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.12.2025.
u 20:44

Ždrijeb za SP 2026. spojio je Hrvatsku i Englesku, što je probudilo bolna sjećanja na polufinale iz 2018. Engleski mediji i navijači opisuju vatrene kao svoju "crnu mačku", a društvene mreže preplavile su poruke o traumi

Ples kuglica u Washingtonu donio je Engleskoj najgori mogući scenarij. Smješteni su u skupinu L, prozvanu "skupinom smrti", zajedno s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Reakcija s Otoka bila je trenutačna i puna nelagode. Engleski mediji, poput The Suna, Hrvatsku su odmah okarakterizirali kao "bogey team", izrazom za nesretnog protivnika, dok je Daily Mail Vatrene nazvao "neprijateljem s mnogih natjecanja". Sjećanja na prošle dvoboje i dalje progone jednu od najjačih svjetskih reprezentacija.

Korijen te nelagode leži u polufinalu SP-a 2018. u Rusiji. Engleska je tada povela golom Kierana Trippiera i činilo se da je finale sigurno. Ipak, Hrvatska se vratila golovima Perišića i Mandžukića u produžecima te pobjedom 2:1 slomila engleska srca. Taj poraz, jedan od najbolnijih u njihovoj novijoj povijesti, postao je sinonim za hrvatsku mentalnu snagu, a bolno sjećanje vratilo se kao tamni oblak nad njihove ambicije.

Odmah nakon ždrijeba, društvene mreže su eksplodirale. Komentari poput "Pa još imam noćne more od njih" preplavili su platforme, a neki su spominjali i PTSP od utakmice iz 2018. Dio navijača, ipak, bolna sjećanja želi pretvoriti u motivaciju, pa se utakmica koja se igra 17. lipnja već sada najavljuje kao "osvetnički meč". Dok jedni strahuju od novog poraza, drugi vjeruju da je napokon došlo vrijeme da se dugovi naplate.

Iako je Hrvatska, kao najbolje rangirana momčad iz drugog pota, glavni uzrok glavobolje, ostatak skupine nije za podcjenjivanje. Gana je jedna od najuspješnijih afričkih reprezentacija, a Panama je protivnik kojeg su Englezi na SP-u 2018. deklasirali sa 6:1. Raspored ne ide na ruku Engleskoj, jer turnir otvaraju upravo protiv Hrvatske, što znači da prostora za krivi korak gotovo i nema. Prema pisanju Yahoo Sportsa, kritičari proširenog formata tvrdili su da će turnir biti "razvodnjen", no skupina L dokazuje suprotno.
Ključne riječi
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 10

Pogledaj Sve
PF
Partizan_Franja
21:05 05.12.2025.

Nešto nas vole Englezi haha. Trebamo se fokusirat na Ganu. Brzi su Afrikanci.

NA
NANO
21:06 05.12.2025.

Jedina prava utakmica od svih grupa

PN
pošteni_načelnik
21:26 05.12.2025.

Bolje Englezi u skupini nego Francuzi !

