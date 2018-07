Evo na što će HNS utrošiti novac koji su vatreni zaradili na SP-u

Direktor HNS-a za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu Marijan Kustić gostovao je u Dnevniku Nove TV. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji te će HNS dobiti čak 29,5 milijuna dolara.

Kustić je otkrio na koji način će se taj novac raspodijeliti i koji su prioriteti. Razgovaralo se i o izborniku Zlatku Daliću, koji bi nakon ovog uspjeha mogao napustiti mjesto izbornika. Ulagat će se u baze, nove Modriće i Lovrene...

>> Pogledajte najbolje trenutke s dočeka vatrenih

[video: 25970 / ]

Oko javnosti sada se s Modrića i društva okreće prema HNS-u. Pitanja je puno, ali javnost posebno zanima kakav je plan HNS-a? Kako će iskoristiti ovu euforiju? Postoji li plan?

- Sigurno da HNS ima i plan i program, a vjerujem da ćete se dotaknuti i onih sredstava koje će HNS dobiti kao bonus od plasmana na ovom Svjetskom prvenstvu. Ono što mene posebno interesira jest što će se dio sredstava usmjeriti na infrastrukturu, što je sigurno prioritet kod nas, i naravno da će se usmjeriti u županijske saveze, u naše baze. Moramo riješiti taj dio, onda ćemo zasigurno imati i više novih Modrića, Lovrena i ostalih - rekao je Kustić za Novu TV.

Kakva je situacija sa Zlatkom Dalićem? Ostaje li tamo gdje ga svaki navijač želi vidjeti?

- Izbornik Dalić ima važeći ugovor do 2020. godine, i on je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Siguran sam da će predsjednik HNS-a, gospodin Davor Šuker, u dogledno vrijeme s njim sjesti i razgovarati, ali on je naš izbornik.

>> Pogledajte galeriju s dočeka vatrenih

Sprema li se povećanje plaće, Dalić je najslabije plaćeni izbornik od deset najboljih reprezentacija?

- Predsjednik Šuker će sigurno razgovarati s gospodinom Dalićem, a konačnu odluku donosi Izvršni odbor. Ali, moram istaknuti da izbornik ima podršku i gospodina Davora Šukera i cijelog Izvršnog odbora.

Poznato je da će HNS, samo od Fife, zaraditi 28 milijuna dolara, odnosno oko 24 milijuna eura. Znamo da određeni dio kolača ide igračima i stručnom stožeru. Puno se nagađa u kojem omjeru se dijeli taj novac. 60:40?

- To su ti neki omjeri, ali ja bi više o tome razgovarao kada dođemo do raspodjele.

>> Pogledajte kako su četiri vatrena odala počast Čustiću

[video: 25984 / ]

Puno se priča o nacionalnom stadionu. Je li to pravo rješenje?

- Nacionalni je stadion svakako potreban. To je sigurno. Ovo je sada veliki poticaj, ovaj veliki rezultat naših Vatrenih. Ali, ja ne bih stao sam na stadionu, jer su se već pojavile priče da će hrvatska reprezentacija, ako napravimo nacionalni stadion, igrati samo u tom gradu, no naš je interes da se i postojeći stadioni urede. Gdjegod budu uvjeti za odigravanje utakmica, tamo će biti i reprezentacija Hrvatske - rekao je Kustić.

U kakvom je odnosu Zlatko Dalić s Davorom Šukerom s obzirom na to da ste i sami sada spomenuli da je na njima dvojici da se dogovore?

- Prije svega ovo je sam rezultat nogometne reprezentacije. To je dugoročan rad. Sjetimo se samo nekoliko mjeseci da kada je gospodin Dalić bio izabran za izbornika. Bilo je puno onih koji nisu vjerovali u njega i predsjednik Davor Šuker i izvršni odbor dao njemu podršku i na koncu se pokazalo da je to najbolji potez. Zato čestitke izborniku i Davoru Šukeru i svima onima uz naše igrače koji su naši heroji i svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u svemu ovom - zaključio je Marijan Kustić.