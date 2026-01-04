Tko je Luke Littler? S pločom iz dućana kupljenom za manje od eura stigao je do vrha.

Luke Littler, 18-godišnji Britanac, obranio je naslov svjetskog prvaka u klasičnom pikadu nakon uvjerljive pobjede u finalu nad pet godina starijim Nizozemcem Gianom Van Veenom (7:1).

- Rezultat možda izgleda uvjerljiv, ali svaki set je bio vrlo gust i dramatičan – rekao je Littler koji je postao tek četvrti igrač u povijesti koji je uspio obraniti naslov svjetskog prvaka.

Ovo mu je bilo treće uzastopno finale u kojem je nastupio. Samo su Phil Taylor, Adrian Lewis i Gary Anderson prethodno uspjeli osvojiti dva uzastopna svjetska naslova, podvig koji je promakao čak i legendarnom Michaelu van Gerwenu. Njegova pobjeda u finalu Svjetskog prvenstva 2026. označila je njegov deseti veliki PDC naslov, smjestivši ga iza samo Jamesa Wadea, van Gerwena i Taylora na ljestvici svih vremena. Zanimljivo je da je već nadmašio broj osvojenih velikih naslova Garyja Andersona, Petera Wrighta, pa čak i velikog rivala Lukea Humphriesa.

Prošle godine Littler je ispisao povijesne stranice ovog sporta kada je postao najmlađi svjetski prvak ikada. Finalni obračun je otvoren dobivenim setom Van Veena nakon čega je uslijedila dominacija 18-godišnjeg Littlera koji je ovom pobjedom dobio novčanu nagradu od čak 1,15 milijuna eura. Nagradni fond prvenstva iznosio je 5,75 milijuna eura, dvostruko više nego prošle godine, a gubitnik u finalu, Nizozemac Van Veen, kao utješnu je nagradu zaradio 460.000 eura. Vremena za slavlje nema jer ga uskoro očekuju turniri u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

- Želim ove godine sve osvojiti. Poseban fokus bit će na finalu Mastersa i na europskom prvenstvu – rekao je Littler.

Kada je u siječnju 2025. godine 17-godišnji Luke Littler podigao trofej svjetskog prvaka u pikadu, svima je postalo jasno da svjedoče sportskoj povijesti. U finalu je deklasirao trostrukog prvaka Michaela van Gerwena, legendu ovog sporta, i postao najmlađi vladar svijeta u povijesti, sedam godina mlađi nego što je Van Gerwen bio pri osvajanju svoje prve titule. No, priča o dječaku nadimka "The Nuke" (Nuklearka) nije započela pod svjetlima reflektora londonske Alexandra Palace dvorane, već u skromnom domu u Warringtonu, s igračkom koja će mu odrediti sudbinu. Njegov nestvaran uspon, koji je započeo godinu dana ranije senzacionalnim probojem do finala kao 16-godišnjak, pokrenuo je fenomen nazvan "Littlermania", privukavši milijune novih obožavatelja sportu koji je do tada živio u sjeni popularnijih disciplina. Rekordnih 4,8 milijuna ljudi gledalo je njegovo prvo finale, a Britanija, pa i svijet, dobili su novog, neočekivanog heroja.

Sve je počelo gotovo nevjerojatno rano. Rođen 21. siječnja 2007. godine, Luke je imao samo 18 mjeseci kada mu je otac Anthony Buckley, inače taksist, u dućanu s jeftinom robom kupio magnetsku ploču za pikado. Dječak, koji je još bio u pelenama, odmah je pokazao fascinaciju igrom. Do četvrte godine prešao je na pravu ploču, a talent je bio toliko očit da je postao obiteljska opsesija. Njegova majka Lisa, zaposlenica u trgovini svijećama, prisjeća se kako je dječak bio neumoran. Svoj prvi "180", maksimalan broj bodova u jednom krugu, bacio je sa samo šest godina. S devet godina otac ga je, prepoznavši jedinstven dar, zamolio da objesi kopačke o klin.

WOWWWW🤯 two time back to back world champ🏆🏆❤️ pic.twitter.com/PlxqF8yXxB — Luke Littler (@LukeTheNuke180) January 3, 2026

- Bio je dobar nogometaš, volio je nogomet kao i svi klinci. Ali rekao sam mu - koncentriraj se na pikado. Tu možeš uspjeti - ispričao je Anthony za The Times.

Odluka se pokazala ispravnom. Već s 13 godina, Luke je u treningu bacio svoj prvi "nine-darter", savršenu igru koju mnogi profesionalci ne ostvare tijekom cijele karijere. Njegov razvoj bio je toliko strelovit da je predstavljao problem za trenere i sustav. S deset godina pridružio se poznatoj St Helens Darts Academy, rasadniku talenata iz kojeg su potekli brojni prvaci. Karl Holden, suosnivač akademije, opisao ga je kao "Ronalda pikada". Littler je preskakao dobne skupine s lakoćom.

- Bio je predobar za početnike, pa smo ga prebacili u naprednu grupu. Bio je predobar i za njih, pa smo ga s deset godina stavili u grupu do 21 godine. Nakon nekoliko mjeseci, pobjeđivao je i njih. S 13 ili 14 godina jednostavno mu više nismo mogli pomoći jer je prerastao sve što smo mu mogli ponuditi - rekao je Holden.

Littler je u tinejdžerskim godinama osvajao sve što se moglo osvojiti u juniorskoj konkurenciji, uključujući i naslov svjetskog prvaka za mlade 2023. godine, čime je i osigurao svoj debi na najvećoj pozornici. Taj debi na Svjetskom prvenstvu 2024. godine ušao je u anale. Kao 16-godišnji autsajder s kvotom 66/1 za pobjedu, Littler je krenuo u pohod koji je zapanjio svijet. Redom je rušio bivše svjetske prvake, uključujući i svog idola Raymonda van Barnevelda. Njegova mirnoća, brzina bacanja i nevjerojatna preciznost, pogotovo na polju za izlaz "double 10", ostavljali su bez teksta i suparnike i komentatore. Iako je u finalu zaustavljen od tadašnjeg svjetskog broja jedan, Lukea Humphriesa, Littler je bio istinski pobjednik turnira. Zaradio je utješnu nagradu vrijednu oko 235.000 eura, skočio sa 164. na 31. mjesto svjetske ljestvice i, što je najvažnije, postao globalna zvijezda.

Ako je itko i sumnjao da je njegov prvi pohod na svjetski vrh bio samo sretan splet okolnosti, Littler ih je demantirao na najuvjerljiviji mogući način. Već u prvim tjednima nakon Svjetskog prvenstva osvojio je svoj prvi seniorski PDC naslov na Bahrain Darts Mastersu, usput bacivši i svoj prvi televizijski "nine-darter". Uslijedila je pobjeda u prestižnoj Premier ligi, gdje je u finalu svladao svog rivala Humphriesa. Titule su se samo nizale: UK Open, World Matchplay, World Grand Prix, Grand Slam of Darts. U studenom 2024., pobjedom na Grand Slamu, ostvario je još jedan povijesni podvig, postavši najmlađi svjetski broj jedan u povijesti PDC-a. Dječak koji je godinu dana ranije bio anonimus, sada je bio na vrhu svijeta.

Luke Littler joins an exclusive club 🎯



He’s become only the seventh player to have won multiple PDC world titles – and he’s only 18. 🏆🏆 pic.twitter.com/uP5Y44spk4 — BBC Sport (@BBCSport) January 3, 2026

Kruna svega stigla je na Svjetskom prvenstvu 2025., gdje je u finalu svladao Van Gerwena i osvojio glavnu nagradu od gotovo 600.000 eura. No, nije stao na tome. Godinu dana kasnije, 2026. godine, obranio je naslov uvjerljivom pobjedom nad Gianom van Veenom u finalu, postavši prvi igrač nakon Garyja Andersona (2015. i 2016.) koji je uspio obraniti svjetsku titulu. S dva naslova svjetskog prvaka, deset velikih pojedinačnih titula i statusom svjetskog broja jedan, sve to prije svog 19. rođendana, Luke Littler je već s početkom karijere ušao u rasprave o najvećem igraču svih vremena, rame uz rame s Philom Taylorom.

Unatoč slavi i bogatstvu, on je i dalje tinejdžer iz Warringtona koji svoje pobjede slavi kebabom, strastveno navija za Manchester United i u slobodno vrijeme igra videoigre poput EA Sports FC, često prenoseći svoje partije uživo na Twitchu. Njegova ulazna pjesma, "Greenlight" repera Pitbulla, postala je hit, a priča iza nje je tipično dječačka, inspirirana je glazbom s WWE WrestleMania događaja kojem je prisustvovao s ocem. Njegova popularnost prešla je granice sporta, gostovao je u najpoznatijim talk show emisijama, a na Instagramu ga prati više od 1,2 milijuna ljudi.

Proglašen je BBC-jevom mladom sportskom osobnošću godine, a njegov utjecaj na pikado je nemjerljiv. "Littler efekt" nije samo povećao gledanost, već je i inspirirao novu generaciju da uzme strelice u ruke. Priča o dječaku koji je s magnetskom pločom iz dućana za jednu funtu stigao do svjetskog trona dokaz je da se uz nevjerojatan talent i predanost snovi doista mogu ostvariti. Uz njega je uvijek i nova djevojka, 19-godišnja Faith Millar, koja mu je najveća podrška, ali i meta zlonamjernih internetskih trolova.