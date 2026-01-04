Naši Portali
Četiri skakaonice

Japanac zaustavio pobjednički niz Domena Prevca

Four Hills Tournament
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 16:24

Japanski reprezentativac Ren Nikaido u nedjelju je ostvario svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu slavljem na skakaonici u austrijskom Innsbrucku, trećoj stanici Novogodišnje turneje "Četiri skakaonice", nadmašivši za samo pola boda Slovenca Domena Prevca, čime je zaustavio njegov pobjednički niz.

Nikaido je nakon prve serije bio na diobi prvog mjesta s novom domaćom zvijezdom Stephanom Embacherom. Japanac je doskočio na 131 metar, a Austrijanac na 130 metara, ali su obojica osvojili 139,8 bodova. Treći je bio pobjednik kvalifikacija, Austrijanac Jan Hoerl, koji je za skok od 130 m dobio 1,1 bod manje od vodećeg dvojca, dok je četvrti bio Domen Prevc (129,5 m) sa zaostatkom od 2,5 boda.

To je jamčilo napetu borbu za pobjedu u finalnoj seriji, u kojoj je prvi od spomenute četvorice skočio vodeći u Svjetskom kupu i ukupnom redoslijedu Novogodišnje turneje. Slovenski reprezentativac je skokom od 128 m preuzeo vodstvo sa značajnom prednošću i bacio rukavicu izazova onima koji su još ostali na vrhu skakaonice "Bergisel".

Jan Hoerl je skokom od 126 m zaostao za 6,4 boda za Prevcom. Potom je Ren Nikaido izjednačio Prevčevu daljinu te za pola boda nadmašio Slovenca, a 19-godišnji Stephan Embacher je sa 127,5 m ostao iza obojice, zaostavši za Japancem samo 0,7 boda.

Iako je ostao bez mogućnosti za tzv. "Grand Slam", osvajanje Novogodišnje turneje pobjedom na sva četiri natjecanja, Domen Prevc se u Innsbrucku dodatno približio "Zlatnom orlu", trofeju namijenjenom ukupnom pobjedniku. Uoči posljednjeg natjecanja, koje će 6. siječnja biti održano na skakonici u Bischofshofenu, Slovenac ima 895,8 bodova, čak 41,4 više od drugoplasiranog Jana Hoerla. Treći je Stephan Embacher sa zaostatkom od 41,7 bodova.

Prevc je uvjerljivo vodeći i u Svjetskom kupu s 1130 bodova. Drugoplasirani Ryoyu Kobayashi ima 762 boda, a na treće mjesto se probio Ren Nikaido sa 629 bodova.
Ključne riječi
Domen Prevc Ren Nikaido

