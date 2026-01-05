Što se događa sa Zrinkom Ljutić? U krizi je, a uskoro će oči cijele nacije biti uprte u nju

Dvostrukim trijumfom Švicarke Camille Rast, prvo u veleslalomu pa u slalomu, okončan je skijaški natjecateljski vikend u Kranjskoj Gori koji je po hrvatsko skijanje protekao u prilično sivim tonovima. Jer, u šestom slalomu sezone Zrinka Ljutić po četvrti put nije završila utrku u kojoj konkurentna nije bila niti Leona Popović koja je pak sa zaostatkom od pet sekundi i 37 stotinki imala 46. vrijeme prve vožnje.

Shiffrin u švicarskom sendviču

Nakon pet pobjeda u nizu, Mikaela Shiffrin, najbolja skijašica današnjice, našla se u sendviču između dviju Švicarki - prvoplasirane Rast i trećeplasirane Holdener koja je sada četvrta u poretku slalomašica. Ispred nje je Talijanka s albanskom putovnicom Lara Colturi koja je imala peh da izleti na stazi koju je postavio njen trener (i otac) Alessandro baš kao što se dogodilo dan prije, u veleslalomu. Naime, sjajna Novozelanđanka Alice Robinson nije svladala stazu koju je postavio njen trener Nils Coberger.

No, pozabavimo se mi s našom najvećom snježnom uzdanicom koja nikako da se iščupa iz slalomske krize u koju je počela uranjati već početkom ove sezone. A kako se ispadanja iz utrka gomilaju, površan dojam može biti da u krizu i sve dublje tone. Jer, na stazi "na kojoj se lani osjećala kod kuće", na slovenskom Podkorenu, izletjela je i po četvrti put u manje od dva mjeseca. Nakon Gurgla, gdje nije završila drugu vožnju, u Copper Mountainu i Courchevelu, otpala je već u prvoj laufu. Baš kao i sada.

A u Kranjskoj Gori, na padini na kojoj je prije godinu dana slavila svoju drugu slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu, kardinalno je pogriješila već kod šestih vrata prve vožnje. Nakon što je potpuno stala, pokušala je nastavili vožnju no onda je još jednom pogriješila te se samo spustila onkraj staze.

A u ciljnoj ravnini dočekali su ju brojni hrvatski navijači koji su joj, i u ovakvim trenucima, iskazali podršku. No, u tim trenucima, nije joj to bila utjeha pa je i ljutito bacila štapove što se, kada je ona u pitanju, rijetko viđa.

A ugođaj na tribinama bio je sjajan. Zapravo, dojma smo da je tu bilo više hrvatskih nego slovenskih zastava a tu su se našli i njeni slovački simpatizeri koji su se pojavili s pregačama i slovima njena imena.

No, što je tu je. Na Zrinkinu timu, prije svega na ocu i treneru Amiru, je da pokušaju pronaći izlaz iz ove situacije. Ispasti u četiri od pet slaloma nije kraj svijeta ali jest definitivna potvrda da ove sezone u slalomskom poretku neće biti konkurentna. Čak i da zareda s pobjedama u Flachauu, Spindleruvu Mlynu a nakon Olimpijskih igara i u švedskom Areu i na završnici Svjetskog kupa u norveškom Hafjellu, što bi bilo nemalo čudo.

Ono što je u ovom trenutku dobro jest da Zrinka vozi dvije discipline i da joj veleslalom ide solidno. Uostalom, u toj tehničkoj disciplini upravo je ove sezone (u Tremblantu) izborila svoje prvo postolje. Doduše, u Kranjskoj Gori je taj dojam pomalo pokvarila osvojivši 22. mjesto što joj je najslabiji njen ovosezonski plasman u toj disciplini.

Nakon svega, i u Hrvatskom skijaškom savezu zacijelo se pitaju je li ovo sada samo pitanje sportske psihologije ili našu najbolju skijašicu muči još nešto. Je li ona pokleknula pred povećanim očekivanjima, ponajprije vlastitim a onda i okruženja, pa tako i pod naletom novih sponzora i pratećih obveza, ili tu ima još elemenata za korigirati.

S obzirom na to da je slalom disciplina vještine, eksplozivnosti i točnosti pa tako i usredotočenosti, Zrinka sa svojim timom mora pronaći način kako da se slalomska preciznost izoštri. Nakon što je u međusezoni njen tim promijenio servisera i nakon što su se odlučili za određene postavke opreme (pancerice, vezovi, skije), sada je možda prekasno tu nešto mijenjati no u taj dio priče se nećemo miješati. Jer, to da li ju pancerica gura prerano u zavoj ili ima nekih drugih poteškoša s opremom jest doista pitanje tehničkih finesa.

Glede psihologije pak konzultirali smo jednog od najcjenjenijih domaćih sportskih psihologa Amira Zulića. A njega nismo pitali što bi on Zrinki savjetovao već što bi bilo kojem sportašu u takvoj situaciji kazao.

- Ponekad niz pogrešaka ne mora značiti da će se to ponavljati tim više što je skijanje sport u kojem doista postoji vjerojatnost ispadanja iz utrke. A slalom je disciplina kojoj morate pristupiti tako da je pogreška moguća. Idealno je kada ste u svakom svom nastupu na rubu svojih mogućnosti no to podrazumijeva i određeni rizik nastup u uvjetima koji nisu posve kontrolirani. Najvažnije je ostati u sadašnjosti, kako prije utrke tako i između utrka, a ne razmišljati što je bilo niti što ta utrka donosi. U tom smislu treba vježbati određene rutine koje pomažu da se ostane u sadašnjosti. Ako žele zadržati maksimalan fokus, sportaši ne smiju putovati kroz vrijeme, ne smiju razmišljati o onome što je bilo i što će biti.

A bit će i slalom na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini koji se činim prilikom za spašavanje sezone. A tada će u nju biti uprte cijele nacije jer ona je u ovu sezonu ušla kao naš jedini top kandidat za olimpijsko odličje. No, po preporuci psihologa, Zrinka toj utrci ne bi smjela pristupiti kao prigodi za iskupljenje.

- Nikad nije dobro kada sportaš osjeća obvezu ponoviti uspjeh iz prošle sezone jer za to je ionako već nagrađen. Isto tako, nije dobro kada se traži krivca jer i pronalaženje istog ne čini sportaša sretnim. S pronalaženjem negativnosti radimo sami sebi medvjeđu uslugu pa bi valjalo osloniti se na ono što je bilo dobro.

Četiri odustajanja pa tri postolja

Uostalom, pozitivno je to što je u Leviju, u prvom slalomu sezone, bila šesta a nedavno u Semmeringu osma. Pa neka se uhvati za ono što je bilo dobro u tim utrkama i na tome gradi svoj povratak u sportsku formu s kakvom je prošle sezone bila slalomska pobjednica Svjetskog kupa.

Uostalom, prije dvije sezone Zrinka je imala četiri odustajanja zaredom a kada se vratila bila je sjajna. Triput zaredom bila je druga. Zašto ne i sada vjerovati u takav scenarij. Uz uvjet da se Zizi utrenira nositi s visokim očekivanjima i dodatnim pritiskom.