DVOSTRUKA POBJEDA

Nezaustavljiva Rast opet slavi u Kranjskoj Gori, Ljutić i Popović bez druge vožnje

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.01.2026.
u 13:47

Švicarska skijašica Camille Rast ostvarila je ovog vikenda u Kranjskoj Gori dvostruku pobjedu u Svjetskom kupu, nakon subotnjeg veleslaloma pobijedila je i u nedjeljnom slalomu.

Slalom je donio dvoboj Rast i 30-godišnje Amerikanke Mikaele Shiffrin koje su bile uvjerljivo najbolje u dvije odrađene vožnje. Na kraju je Rast pobijedila s 14 stotinki prednosti u odnosu na Shiffrin i time upotpunila savršeni vikend u Sloveniji.

Rast je ostvarila četvrtu pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu, odnosno, bilo joj je ovo treće slavlje u slalomu. Shiffrin je ostala na 69. slalomskih slavlja u karijeri i ukupno 106. pobjeda. Također, nedjelja je označila kraj pobjedničkog niza Shiffrin koja je ove sezone pobijedila na pet slalomskih utrka zaredom.

Nakon devet slaloma u nizu bez postolja među najbolje tri se probila Švicarka Wendy Holdener koja je bila treća, a za sunarodnjakinjom Rast je zaostala čak jednu sekundu i 83 stotinke.

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nezadovoljne su napustile skijalište ove nedjelje jer nisu uspjele izboriti drugu vožnju. Ljutić nije završila prvu vožnju nakon dvije velike pogreške, dok je Popović zauzela tek 46. mjesto.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, kao i u slalomu, Shiffrin vodi ispred Rast. U ukupnom redoslijedu ima 120 bodova više, dok prednost u slalomu iznosi 218 bodova.
Ključne riječi
Slalom Kranjska Gora Skijanje

