Evo gdje gledati Dinamo protiv Genka u borbi za europsko proljeće

Zagrebački Dinamo danas od 18:45 na Maksimiru igra susret 5. kola grupne faze Europske lige protiv belgijskog Genka.

- Čeka nas predzadnja utakmica u grupnoj fazi Europskoj ligi, dočekujemo teškog suparnika kojeg respektiramo, ali igramo u našem domu i vjerujemo da imamo dovoljno znanja, hrabrosti i kvalitete da u nju uđemo odlučno i završimo ju odlučno - rekao je Krznar.

Utakmica je to u kojoj Dinamo može pobjedom stići do minimalno drugog mjesta, a čak i prvog bude li West Ham kiksao u gostima kod Rapida. Remi, pak, donosi treće mjesto i natjecanje u Konferencijskoj ligi ako Rapid ne pobijedi West Ham. Bilo bi to treće proljeće u četiri godine za plave i veliki uspjeh za hrvatski nogomet.

No što ako Dinamo izgubi? E pa tada ide nešto teža varijanta, ali isto nije nemoguća. Morao bi u zadnjem kolu u Londonu slaviti protiv Vlašića i ekipe i nadati se da će Genk kiksati protiv Rapida. Ili se nadati da će večeras Rapid izgubiti od West Hama.

Utakmica počinje u 18.45, a prijenos možete pratiti na Arena Sportu 1.

