ATLETICO - REAL 5:2

Epski potop Real Madrida! Atletico ih razbio, kraljevski klub primio pet golova

LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid
SUSANA VERA/REUTERS
Autor
Stipe Karadžole/Hina
27.09.2025.
u 18:22

U dvoboju sedmog kola španjolske La Lige, velikom madridskom derbiju, nogometaši Atletica su nakon odlične izvedbe pobijedili Real s uvjerljivih 5-2

U dvoboju sedmog kola španjolske La Lige, velikom madridskom derbiju, nogometaši Atletica su nakon odlične izvedbe pobijedili Real s uvjerljivih 5-2. Prije ovog susreta Real je imao šest pobjeda u šest nastupa, dok Atletico sada ima tri pobjede, tri remija i jedan poraz.

Odlično je Atletico otvorio utakmicu te je u valovima napadao na startu ogleda. Real je brzo i kapitulirao, u 14. minuti je sve nadskočio Le Normand i zabio za 1-0 Atletica. Nije pogodak zadovoljio Atletico koji je nastavio napadati, ali je izjednačenje uslijedilo kod prve prave prilike Reala. Sve je sam napravio Mbappe u 25. minuti te je pogodio suprotni kut za 1-1.

Nije na tome Real stao već je u 37. minuti Vinicius Junior nakon odličnog driblinga asistirao Guleru koji je pogodio za preokret i 2-1 Reala. Atletico pritom nije bio slomljen već je u nadoknadi prvog dijela Sorloth nadskočio dvojicu suparničkih igrača i glavom pogodio za 2-2.

Bila je to najava onoga što će se događati u drugom dijelu, a to su novi naleti Atletica. Bio je to ujedno početak kada je na madridsku scenu stupio sjajni Argentinac Julian Alvarez koji je prvo u 50. realizirao jedanaesterac za 3-2, dok je u 64. odlično izveo slobodan udarac i pogodio za 4-2 Atletica.

Nakon toga su Atletico i njegov trener Diego Simeone odlučili zatvoriti utakmicu, a Real je ostao prilično daleko od toga da drugi put ove subote preokrene stvari na svoju stranu. Čak štoviše, u 94. je Griezmann zabio za konačnih 5-2 Atletica.
DE
dedabraco2017
18:57 27.09.2025.

Kralj je gooooool!

