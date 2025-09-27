Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

Svi se sjećaju Ivana Bošnjaka, jednako omiljenog u dresu Dinama i Hajduka, s nevjerojatnom igračkom energijom i trkačkom moći. Početkom ovog stoljeća bio je i u statusu A-reprezentativca. Nazvali smo ga za laganu ćakulu oko Dinama i našeg domaćeg ligaškog proizvoda. Logičan uvod bila je Dinamova pobjeda nad Fenerbahčeom u Europskoj ligi.



- Jako sam zadovoljan tom utakmicom. Dinamo je bio bolji na svim razinama. Ne bih uopće htio pričati o tome kako je Fenerbahče bio u nekoj krizi ili problemima u kojima se našla momčad s novim trenerom. Bila je to velika i važna pobjeda Dinama koji je puno bolja momčad. Za sada mi ta Dinamova priča izgleda sjajno... - počeo je Ivan Bošnjak