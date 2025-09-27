Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI VATRENI ZA VL

Omiljeni igrač Dinama i Hajduka: Reći ću vam tko je ključni igrač plavih, zaslužuje poziv u vatrene

Osijek: Na suđenju Mamićima svjedočili Ivan Bošnjak, Dino Drpić i Tomislav Svetina
Borna Jaksic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
27.09.2025.
u 07:00

- Dinamo je u prednosti jer ima širinu. Hajduk to nema. Dinamo ima privilegij da si može priuštiti puno više igrača. U toj borbi za naslov prvaka, Hajdukova će prednost biti činjenica što ne igraju u Europi. Vjerujem da će Hajduk igrati dobro. Imaju trenera koji je pokazao da zna napraviti igru. Drugo je pitanje hoće li mu u Splitu dati vremena.

Svi se sjećaju Ivana Bošnjaka, jednako omiljenog u dresu Dinama i Hajduka, s nevjerojatnom igračkom energijom i trkačkom moći. Početkom ovog stoljeća bio je i u statusu A-reprezentativca. Nazvali smo ga za laganu ćakulu oko Dinama i našeg domaćeg ligaškog proizvoda. Logičan uvod bila je Dinamova pobjeda nad Fenerbahčeom u Europskoj ligi.  

- Jako sam zadovoljan tom utakmicom. Dinamo je bio bolji na svim razinama. Ne bih uopće htio pričati o tome kako je Fenerbahče bio u nekoj krizi ili problemima u kojima se našla momčad s novim trenerom. Bila je to velika i važna pobjeda Dinama koji je puno bolja momčad. Za sada mi ta Dinamova priča izgleda sjajno... - počeo je Ivan Bošnjak

Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo Ivan Bošnjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve