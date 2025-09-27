Tomislav Svetina ekskluzivno za VL: Mamić je sabotirao suradnju Dinama i ZNS-a!

U Zagrebu se u ponedjeljak u 18 sati održava izvanredna izborna Skupština Zagrebačkoga nogometnog saveza, na kojoj će dosadašnji predsjednik Tomislav Svetina biti jedini predsjednički kandidat. Posljednjih su se tjedana, nakon posljednje sjednice Izvršnog odbora ZNS-a, u medijskom prostoru putem priopćenja pojedinih klubova pojavile sumnje u transparentnost rada vodstva ZNS-a, stoga smo se izravno, s konkretnim pitanjima, obratili upravo Tomislavu Svetini.

Koliko kao predsjednički kandidat u ovom trenutku imate potpisa klubova?

– Nije presudan broj potpisa, već broj glasova na samoj izbornoj Skupštini. Odnosno jasna podrška klubova onim osobama za koje smatraju da će kvalitetno predstavljati i braniti njihove interese na razini lokalnog i nacionalnog saveza. A u posljednja dva mandata vjerujem kako je tim koji sam okupio pokazao koliko nam je stalo do razvoja zagrebačkih klubova, nogometa, izgradnje kvalitetnijih natjecanja, infrastrukture na svim razinama. I uvjeren sam da će tako i na sljedećoj izbornoj Skupštini program koji sam donio sa svojim suradnicima biti prepoznat te da će dobiti potrebnu podršku glasovima predstavnika klubova, igrača, trenera i nogometnih dužnosnika koji imaju pravo glasa na izborima u ZNS-u. Pozitivna očekivanja gradim na dugogodišnjem doprinosu i bliskoj suradnji sa svim zagrebačkim klubovima te podršci koju su mi pružali i deklarativno za kandidature dajući svoje potpise, i to njih više od 45 od ukupno 60 klubova s pravom i mogućnosti davanja glasa – odgovorio je Svetina.

Rudeš se povukao

Imate li saznanja hoće li se pojaviti još koji kandidat za predsjednika ZNS-a?

– Unatoč tezama koje su u medije proteklih dana plasirale određene grupacije onih koji su se proteklih dana probudili iz zimskog sna i odjednom javno govore koliko im je stalo do ZNS-a iako proteklih godina – unatoč mogućnostima i otvorenosti aktualnog vodstva za suradnju – nisu bili previše aktivni, izbori su potpuno legitimni te u skladu s propisima. O demokratičnosti izbora puno govori i sama činjenica da je za kandidaturu dovoljno prikupiti deset potpisa klubova, pa čak i ako oni nemaju pravo glasa na izborima, ali su dio ZNS-a. Jasno je da radi kontinuiteta rada te stabilnosti ZNS-a postoje jasno propisani uvjeti za izbor predsjednika te, ako se među mogućim kandidatima netko uključi u izbore, pozdravit ću takvu odluku i rado sučeliti u pozitivnoj atmosferi naše programe. U ovom trenutku nemam saznanja hoće li se netko od kolega iz ZNS-a kandidirati.

Kako komentirate prozivke NK Rudeša o netransparentnosti vašega rada, odnosno – jesu li sve odluke Izvršnog odbora ZNS-a bile u skladu sa Statutom ZNS-a? Među njima i odluka o održavanju izvanredne izborne Skupštine, pod točkom različito, te odredba kako se za predsjednika može kandidirati samo delegat koji je bio na posljednjoj Skupštini.

– Ta odredba postoji već godinu i pol dana, donesena je na Skupštini na kojoj su bili predstavnici i Rudeša i Dinama. I o provedbi i datumu izvanrednih izbora raspravljalo se na Izvršnom odboru te je isti taj odbor izglasao izbore. Nisam ih ja osobno izglasao, niti ih mogu izglasati i odlučiti sam kada će se održati. U posljednjih sedam i pol godina posebno smo posvećeni jačanju ZNS-a na svim razinama. ZNS je danas najveći i financijski najvažniji sportski, a ne samo nogometni, regionalni savez u Hrvatskoj. Imamo puno velikih rezultata, znatna su ulaganja u zagrebački nogomet zahvaljujući ZNS-u. A jedna od stvari o kojoj posebno vodimo brigu jest otvorena i konstruktivna suradnja s članovima Saveza. Aktualni Statut na snazi je već godinu i pol dana. Dostupan je bio svim članicama i u procesu izglasavanja. Pa Rudeš i Dinamo su klubovi koji su Statut izglasali i podržali na toj Skupštini 2024. godine! I Statut je dostupan na stranicama Registra udruga. Svaka odluka i zapisnik Skupštine javno su dostupni. ZNS je maksimalno transparentan Savez i to nije upitno. Oni koji govore drugačije time pokušavaju prikriti svoj smanjeni interes za ZNS u proteklih sedam i pol godina.

Kako je i zbog čega došlo do razilaženja NK Rudeša i vas?

– Moj je cilj i želja raditi u interesu svih nogometnih klubova, od onih u najnižim ligama do prvoligaša. To sam pokazao, vjerujem, dosadašnjim radom, a tako ću i nastaviti. Nema unutar ZNS-a dobrih i loših, krivih i pravih. I dokle god imamo zajednički cilj, a to je dobrobit zagrebačkih klubova i nogometa, vjerujem da imamo i zajedničke teme. Pa se tako nadam da ćemo nakon izbora biti u prilici otvoreno komunicirati i raditi na dobrobit ZNS-a, na što i ovim putem pozivam sve članice Saveza. Legitimne su, i pozdravljam želju i ambiciju drugih. No čini mi se da bi ipak trebali u tom procesu poštovati propise, procedure i zadržati razinu gospodskog ponašanja kakva priliči zagrebačkim klubovima. Nikome nije u interesu stvarati negativnu atmosferu i tenzije oko ZNS-a. Nakon puštanja probnih balona i pokušaja stvaranja privida kako imaju podršku velikog broja klubova koji će glasati za njihova kandidata te kako su već skupili potpise za kandidaturu, ovih dana iz Rudeša dolazi druga poruka – da ne želi sudjelovati u izborima. Očito su u Rudešu uvidjeli kako aktualno vodstvo ZNS-a ima i dalje stabilnu podršku, temeljenu na višegodišnjem radu i zaštiti interesa klubova, pa u iščekivanju poraza okreću narativ i pokušavaju prikazati izbore nelegitimnima. Oni koji prate zagrebački nogomet vjerujem da će moći razlučiti da u toj agendi nema ničega istinitoga, već da je riječ o hvatanju za slamku spasa i pranju obraza, a nažalost, na štetu ZNS-a i zagrebačke nogometne zajednice u cjelini.

Kako komentirate stav GNK Dinama o vodstvu ZNS-a, priopćenje u kojemu, među ostalim, stoji: "Posljednja sjednica Izvršnog odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati."?

– Ponavljam, transparentnost i otvorena komunikacija aktualnog vodstva prema članicama ZNS, koje su na kraju krajeva i birale ove ljude, potpuna je. To potvrđuje i broj potpisa klubova koji su iskazali podršku mojoj novoj kandidaturi za predsjednika ZNS-a. Pa ne bi toliko klubova dalo podršku da smatraju kako se nešto radi mimo pravila i propisanih procedura! Dinamo je najveći zagrebački klub i njegovo sudjelovanje u radu ZNS-a nužno je i poželjno. ZNS i Dinamo imaju zajedničku povijest, isprepleteni su tijekom godina postojanja i nema govora o tome da za Dinamo u ZNS-u mjesta nema. I vjerujem da ćemo imati prilike zajednički raditi u interesu ZNS-a, zagrebačkih igrača, trenera i klubova svih razina. Snaga Dinama tu je neupitno potrebna.

Mamić sabotirao suradnju

Kakav je bio vaš odnos s Dinamom i prema Dinamu u protekla dva predsjednička mandata?

– Vjerujem da mnogi koji prate događaje u Dinamu i oko zagrebačkog nogometa znaju kako sam na mandat prije sedam i pol godina u ZNS-u došao nakon što sam na izborima pobijedio kandidata iza kojeg je stajala tadašnja vlast Dinama. Sve do odlaska tadašnje garniture i Zdravka Mamića iz Dinama, iz tog kluba nisu pokazivali interes za suradnju u ZNS-u. No to se proteklih godina promijenilo pa su tako u Izvršnom odboru ZNS-a bili Vlatka Peras, a u posljednje vrijeme i Zvonimir Manenica kao predstavnik GNK Dinama. I nadam se da će se ta suradnja nastaviti i nakon ovih izbora, a ne se vratiti godinama unatrag, u vrijeme kada je sabotažom suradnje Zdravko Mamić izražavao svoje nezadovoljstvo zbog činjenice da nije izabran kandidat kojeg su podržavali.

Imate li potporu predsjednika HNS-a Marijana Kustića u svojoj kandidaturi za ZNS?

– S predsjednikom Kustićem surađujem u HNS-u već dugi niz godina. On me je i kandidirao za mjesto glavnog tajnika HNS-a i hvala mu na podršci te na suradnji svih ovih godina, tijekom kojih smo sa svojim suradnicima, vjerujem, napravili puno dobroga za hrvatski nogomet. HNS se kao krovna organizacija ne miješa u izbore regionalnih saveza, izbor predstavnika županijskih saveza je isključivo na klubovima koji čine taj savez. Pa tako ni predsjednik ne daje potporu određenim kandidatima. Ono što je pokazano i posljednjim primjerom jest snažna podrška i suradnja na razini HNS-a, kad je na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora pokazano jedinstvo unutar HNS-a i jasno poručeno da će se poštovati procedura i proces te neće biti kadroviranja putem medija i rušenja pojedinih organizacija i ljudi isključivo radi stvaranja tenzija i negativne atmosfere u službi partikularnih interesa. HNS je jasno rekao ne takvim pokušajima, a tako i predsjednik Kustić. Na klubovima je koji čine ZNS da putem izbora kažu svoj jasni stav.

Postoji li uopće scenarij prema kojem ne biste mogli biti izabrani za predsjednika ZNS-a?

– Na to odgovor imaju samo oni koji izabiru predsjednika, a to su predstavnici 60 klubova, samih igrača i trenera. Članovi imaju pravo izaći na izbore, dati glas tajnim glasovanjem kandidatu kojeg smatraju najboljim za njihov klub i organizaciju. Uvjeren sam kako sam u proteklih sedam i pol godina, u dva puna mandata, pokazao jasnu viziju, elan i program razvoja ZNS-a, da su rezultat toga osjetili i brojni klubovi, njihovi djelatnici, treneri, igrači svih kategorija i da ćemo zajedno nastaviti jačati ZNS kao najveći i najstabilniji regionalni sportski savez u RH – zaključio je Svetina.