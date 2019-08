Englezi se izruguju s Dinamom, pogledajte što pišu i kako komentiraju ždrijeb

Engleski prvak i momčad vrijedna 1.27 Manchester City veliki je favorit skupine C Lige prvaka u kojoj su još Šahtar, naš Dinamo i Atalanta.

Osim toga, City žarko želi osvojiti prvi naslov u Ligi prvaka nakon što je proteklih godina bio neuspješan. Trener Pep Guardiola s Barcelonom je otišao do kraja u ovom natjecanju, a sada želi to napraviti s građanima.

Ne čudi da engleski navijači vjeruju da je skupina lagana i da ih nitko od tri protivnika ne može iznenaditi. Evo nekih komentara navijača s Twittera.

What is the record no. of goals scored in a UCL group stage? City are going to smash it whatever it is.. #mcfc