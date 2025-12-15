'Cibona je ponos Zagreba! Što je Cedevita Junior? Neka filijala kluba iz Slovenije...'

Nakon što smo u drugoj polovici listopada na tu temu razgovarali s predsjednikom Cedevite Junior Nevenom Vrankovićem, iz Cibone tada nitko nije reagirao. No, stiglo je vrijeme da i rukovodeći kadar vukova kaže nešto na temu prilično neizvjesne utrke za status kluba od gradskog značaja koji podrazumijeva više od milijun eura dodatka u klupskoj blagajni. S obzirom na to da je u četvrtak izlagao pred članovima Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba, na tu temu nam se javio Cibonin direktor Tomislav Šerić. A prije no što smo se dotaknuli vruće teme, direktor je uvodno imao potrebu reći sljedeće:

– Naš investitor Victor Dodig, ugledni kanadski bankar, otkupio je više od dva milijuna eura našeg duga pa više nismo u blokadi, sve redovno servisiramo, a vjerujem da nećemo imati problema niti s preoblikovanjem. Vjerujem da ćemo sljedeće godine pojačati proračun i igrati važnija međunarodna natjecanja, a cilj nam je igrati Fibinu Ligu prvaka.

No, zato imate problema dokazati da ste u Zagrebu vrijedni statusa kluba od gradskog značaja.

– Ja sam stekao dojam da je već bilo odlučeno da to bude Cedevita, no onda je Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba ipak odlučio odgoditi tu odluku i osnovati tročlano povjerenstvo koje će o tome odlučivati. Dogodilo se s razlogom da nije odlučeno na Upravnom odboru, jer tu odluku nije lako donijeti.

U tom povjerenstvu, kako ste mi rekli, bit će dopredsjednik SSGZ-a i direktor RK Zagreb Vedran Šupuković, predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina te predsjednik Zagrebačkog kickboxing saveza Bono Marjanović. Ako se sjetimo one koja kaže “kad ne znaš što bi, osnuj povjerenstvo” u kojoj mjeri imate povjerenja u SSGZ da će na koncu biti donesena pravedna odluka?

– U to povjerenstvo povjerenja nemam i trebalo bi imenovati potpuno nezavisno. Razumijem da se i Cedevita Junior bori za novac, ali jedina korektna odluka je da to bude Cibona jer držim da je apsurdno da to bude klub koji postoji tek šest godina i koji ima tek četiri sezone u najvišem rangu, a nijedan osvojeni trofej. Osim toga, razlika je i u ugledu kluba u inozemstvu jer Cibona se ima čime pohvaliti pa tako i s dva naslova prvaka Europe, a Cedevita Junior ne da nema nijedan međunarodni trofej, nego nema ni domaći. Prema relevantnim istraživanjima agencija Brandplus i Ipsos, za Cibonu navija čak 17,7 posto hrvatske populacije, što je dva i pol puta više od sljedećeg košarkaškog kluba i to naš klub svrstava na čevrto mjesto među svim sportskim klubovima u Hrvatskoj po broju pristaša i snazi brenda. Uostalom, Cibona je, uz Split, jedini hrvatski klub koji ima široku međunarodnu prepoznatljivost. Osim toga, držim da ne postoji niti jedan klub koji bi, u situaciji sa šest milijuna eura duga, našao ljude koji ga spašavaju. To možete jedino kada imate snagu imena kakvu ima Cibona.

Zar neki od kriterija, koji su mijenjani da bi se u tu priču ugurao Futsal Dinamo, ne idu na ruku Cedeviti Junior?

– Jedini kriterij koji im ide na ruku jest da su oni u ligaškom dijelu prošlog Prvenstva bili treći, a mi četvrti, pri čemu se zaboravlja, čak i u dokumentu Košarkaškog saveza Zagreba, da smo mi igrali polufinale doigravanja, a Cedevita Junior je ispala u četvrtfinalu. Da ne spominjemo da se mora valorizirati i činjenica da je Cibona nastupala u ABA ligi, a Cedevita Junior u ABA 2 ligi te da Cibona ima daleko veću gledanost na utakmicama. Ispravnom primjenom svih kriterija Sportski savez Grada Zagreba morao bi donijeti odluku da je KK Cibona klub od gradskog značaja jer i prema postojećim kriterijima pri odlučivanju o klubu od gradskog značaja mora se uzeti u obzir i kriterij povijesti, tradicije, popularnosti, značaja u inozemstvu i kontinuiteta rezultata, a tada to može biti samo Cibona. Osim toga, Cedevita Junior je filijala ljubljanske Cedevite Olimpije. Ja u ovoj priči mogu zamisliti onu Cedevitu koja je bila pet puta zaredom prvak Hrvatske, ali ona se preselila u Ljubljanu, a ova zagrebačka Cedevita je zasad bez trofeja. A nema ni gledanost kakvu imamo mi. Recimo, u Fibinu Europa kupu našu utakmicu protiv Reggiane gledalo je oko 3000 ljudi, a njihovu oko 500. Cibona je zagrebački klub koji će uvijek ostati u Zagrebu i iz te pozicije nastojati igrati najveća moguća natjecanja dok Cedevita Junior to neće jer oni te ambicije imaju s klubom iz Ljubljane.

Kako to da je došlo do toga da Cibona ne uživa simpatije Košarkaškog saveza Zagreba? Je li to zbog toga što, za razliku od prijašnjih desetljeća, nemate ondje nikakav utjecaj? Vi se kao klub očito u ovom sazivu niste dovoljno interesno pozicionirali?

– Da Cibone nema u tom tijelu, do toga je došlo prije no što sam ja postao direktor. Ti izbori bili su 2022. godine. Dopredsjednik KSZ-a je Tomislav Zebić, ujedno i direktor Cedevite Junior, a on je i član Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba, tijela koje bi trebalo odlučiti tko je klub od gradskog značaja.

Zar se Zebić nije izuzeo od odlučivanja u oba slučaja?

– Čak i kada se on izuzme, to i dalje nije u redu pa ni SSGZ o tome ne bi trebao odlučivati. Uostalom, da gradski savez o tome nije dao svoje mišljenje, zacijelo pod njegovim utjecajem sada o tome ni u SSGZ-u ne bi bilo rasprave. Inače, nijednim propisom nije propisano da se gradski savez mora poslušati, tim više što je KSZ u sukobu interesa. SSGZ očito želi skinuti odgovornost s ove odluke pa s jedne strane traži mišljenje gradskog saveza, a s druge odluku grada. Da je to Cibona, ne bi imali problema, a ovako ih imaju jer su svjesni da glasuju za interes svog kolege iz Upravnog odbora.

Za razliku od SSGZ-a koji je, to se može naslutiti, skloniji Cedeviti Junior, Grad Zagreb je navodno na Ciboninoj strani.

– Zar to nije logično? Pa Grad si ne može dozvoliti da Cibona nije klub od gradskog značaja. U tom smislu i naš investitor Victor Dodig obratit će se gradskoj upravi. On će iskazati namjeru pisanim putem jer i ljudi u Gradu moraju znati da mi više gotovo pa i nemamo dug prema igračima, osim možda jednog, a i to se rješava – ističe Cibonin direktor.