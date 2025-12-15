18-godišnjak otkrio što jede i zapalio društvene mreže: 'Odvratno je, ali navikneš se'

Mladi njemački tenisač Justin Engel, koji se netom probio među 200 najboljih igrača svijeta, privukao je pažnju javnosti otkrićem svoje neobične dijete koja je temelj njegovog sportskog uspjeha. Iako su njegovi rezultati impresivni, upravo je spartanski režim prehrane postao glavna tema na društvenim mrežama. "Jedem najmanju moguću količinu kruha i pokušavam izbjegavati pšenicu. Od svoje treće godine jedem zobenu kašu svaki dan, kuhanu u ogromnom loncu sa zobenim mlijekom i bez šećera. Iskreno? Okus je užasan, ali s vremenom se navikneš", priznao je Engel u intervjuu za Tennis Magazin. Njegov jelovnik na putovanjima jednako je strog – u hotelima redovito doručkuje osam do deset kajganih jaja. "Puno jedem, ali treba mi energija", objašnjava mladić čiji pristup podsjeća na disciplinu najvećih legendi poput Novaka Đokovića.

Iza Engelovog uspjeha stoji snažna obiteljska podrška koja mu je usadila radnu etiku. "Bez moje bake Jelene ne bih bio ono što jesam danas. Moja baka i moja majka žene su koje ću zauvijek najviše voljeti", ističe Engel, dodajući kako je zahvalan ocu Horstu, koji je ujedno i njegov trener, što ga je uveo u svijet tenisa. Zanimljivo, tenis nije bio njegova prva sportska ljubav. Godinama je trenirao kickboxing na visokoj razini, no na kraju je odabrao reket. "Rizik od ozljede bio bi prevelik. Međutim, kickboxing trenira mentalitet, pokrete i koordinaciju, što mi je kasnije puno pomoglo u tenisu. To je sport koji uvelike jača samopouzdanje", otkriva tenisač rođen u Nürnbergu, koji je između druge i pete godine živio u Moldaviji s bakom i djedom.

JUSTIN ENGEL 🇩🇪



Age: 18

Rank: 187 (Career High: 182)



2025 Highlight: Made his Davis Cup debut for Germany against Japan in September, defeating Rei Sakamoto to win the tie for his nation. pic.twitter.com/YtKBGOifYo — Louie Lefevre (@LefevreLouie) December 15, 2025

Njegova profesionalna karijera eksplodirala je u sezoni 2025. godine. Osvojio je svoj prvi ATP Challenger naslov u Hamburgu, postavši prvi igrač rođen 2007. koji je trijumfirao na toj razini. Time je ispisao i povijest kao drugi najmlađi tenisač od 1990. godine, odmah iza svog idola Rafaela Nadala, koji je ostvario pobjede na sve tri podloge: zemlji, travi i tvrdoj. Posebno je odjeknuo njegov nastup na travi u Stuttgartu, gdje je postao najmlađi četvrtfinalist na ATP Touru još od Borisa Beckera 1985. godine. Njegov niz zaustavio je iskusni Felix Auger-Aliassime, no Engel je pokazao da pripada samom vrhu.

Kako bi svoj moćni stil igre dodatno obogatio, Engel je u svoj tim uključio bivšeg njemačkog tenisača Philippa Kohlschreibera. "Želim unijeti još više raznolikosti u svoju igru, tako da je imati nekoga poput Philippa izuzetno pozitivno. Svi znaju koliko je njegova igra bila raznolika i kreativan je bio na terenu. Uvijek sam bio igrač snage, udarao sam lopticu snažno, ali osjećam da je moj tenis evoluirao na svim područjima", izjavio je Engel.