Sa 120 na sat doslovno je proletjela kroz vrata! Mogla se dogoditi tragedija, spasila ju je luda sreća

Vikend skijaškog Svjetskog kupa u švicarskom St. Moritzu ponudio je pregršt uzbuđenja, no jedan trenutak s utrke superveleslaloma ostat će upamćen po nečemu doista nesvakidašnjem. Dok su se oči javnosti usmjeravale prema vodećim skijašicama, 29-godišnja Talijanka Asja Zenere izvela je potez koji je istovremeno bio trenutak čistog užasa i čarobnog snalaženja. Njezina utrka nije završila na postolju, već diskvalifikacijom, ali način na koji je do toga došlo priča je koja nadilazi sportske rezultate i ulazi u anale skijaških nevjerojatnosti.

Sve se odigralo u djeliću sekunde. Nakon jednog skoka, Zenere je pogriješila i let ju je odnio previše u stranu, narušivši joj idealnu putanju. U paničnom pokušaju da se vrati na stazu i ne promaši sljedeća vrata, našla se u najgoroj mogućoj situaciji. Odjednom je shvatila da više ne može ispraviti liniju kretanja i da juri brzinom od otprilike 120 kilometara na sat ravno prema stupovima vrata. Sudar se činio neizbježnim, a takvi sudari pri velikim brzinama u povijesti skijanja često su rezultirali teškim i po život opasnim ozljedama.

U trenutku kada se činilo da je stravičan pad jedini ishod, Zenere je donijela ludu, ali možda i jedinu moguću odluku koja joj je mogla spasiti zdravlje. Umjesto da pokuša nemoguće i zaobiđe vrata, odlučila je napraviti nešto što se rijetko viđa. S nevjerojatnom preciznošću naciljala je maleni prostor između snijega, platna i dvaju stupova te doslovno proletjela kroz vrata. Bio je to riskantan manevar koji je zahtijevao milimetarsku točnost i nevjerojatnu hrabrost, potez kojim je izbjegla gotovo siguran sudar i potencijalno katastrofalne posljedice.

Njezino prolijetanje kroz vrata bilo je izvedeno tako čisto i brzo da ga mnogi u prvom trenutku nisu ni primijetili. Čak su i televizijski komentatori na brojnim postajama bili uvjereni da je regularno prošla dionicu i nastavila utrku. Zenere je stigla do cilja, a na njezinom licu miješali su se osjećaji olakšanja, šoka i adrenalina zbog onoga što je upravo preživjela. No, njezina radost zbog uspješno završene utrke bila je kratkog vijeka.

Iako je njezin potez izazvao oduševljenje publike i bio je spektakularan čin snalažljivosti, pravila su neumoljiva. U alpskom skijanju, vrata se moraju obići s vanjske strane, a svaki drugi prolazak, uključujući i ovaj "kroz" njih, smatra se kršenjem pravila. Tek nakon što je završila utrku, suci su pregledali snimku i potvrdili ono što je usporeni prikaz jasno pokazao. Asja Zenere je, unatoč atraktivnom i hrabrom manevru, diskvalificirana.