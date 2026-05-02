Emotivni istup Jakirovića nakon plasmana u doigravanje: 'Moraš juriti za snovima'

Nogometaši Hull Cityja koje s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović u posljednjem kolu engleskog Championshipa osigurali su šesto mjesto na ljestvici i plasman u doigravanje za ulazak u Premier ligu. U posljednjem kolu slavili su protiv Norwicha s 2:1 i iskoristili kiks Wrexhama protiv Middlesbrougha (2:2) i uzeli posljednje mjesto koje vodi u playoff.

Hullu je ovo bila prva pobjeda nakon šest utakmica u kojima su ostvarili četiri remija i dva poraza. U najvažnijem trenutku uspjeli su pobijediti, a Jakirović je nakon utakmice pokazao koliko mu ova pobjeda znači:

- Sjajan je osjećaj, posebno nakon 90 ili 96 minuta. Vidjeli smo da Wrexham nije pobijedio Middlesbrough i to je bilo dovoljno za pobjedu od 2:1 - rekao je u uvodu za BBC.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je emotivno za nas jer smo postigli nešto o čemu je naš predsjednik sanjao. I na dečke sam jako ponosan jer su pokazali sjajan mentalitet - dodao je.

Veliki je ovo uspjeh jer Hullu su analitičari na početku sezone predviđali borbu za ostanak. Klub je imao jedan od slabijih kadrova u momčadi, a osim toga imali su i zabranu potpisivanja novih igrača. Jakirović je unatoč tome uspio izvesti pravo malo čudo:

- U životu sam uvijek bio izvan zone komfora, ne volim biti u zoni komfora. Moraš juriti za svojim snovima, svojim ambicijama kada želiš biti uspješan - prokomentirao je cijelu sezonu hrvatski trener.

- Nije bilo lako igrati ovu utakmicu jer nam je trebala pobjeda, a, na primjer, nakon 10 ili 15 minuta bili smo osmi na tablici. Ali OK, ovo je nogomet, sve je moguće i dali smo sve da pobijedimo u ovoj utakmici. Misija ispunjena! - zaključio je.

Jakiroviću i Hullu sada slijedi dvomeč s Millwallom koji je na rasporedu osmog i 11. svibnja. Pobjednik tog susreta plasirat će se u finale doigravanje gdje će odlučivati o posljednjem, trećem, putniku u Premier ligu sljedeće sezone. To je već uspjelo Ipswichu i Coventryju, a u konkurenciji su još i Southampton te Middlesborough.