Sopić za VL: Novi format Lige prvaka je odličan, daje više šanse manjim klubovima

Druga sezona Lige prvaka u novom formatu s 36 momčadi bliži se kraju. Podsjetimo, od sezone 2024./2025. Liga prvaka je totalno promijenila svoju glavnu fazu natjecanja. Broj momčadi je proširen s 32 na 36 te su sve momčadi stavljene u jednu zajedničku ligašku ljestvicu umjesto u osam različitih skupina.

Umjesto dosadašnjih šest kola protiv tri različita kluba, svaka momčad sada igra osam utakmica protiv osam različitih klubova. Uz sve to, dogodila se i jedna promjena u nokaut-fazi, dodala se dodatna play-off runda za sve momčadi koje su ligašku fazu završile od 9. do 24. mjesta, dok je prvih osam momčadi iz "lige" otišlo direktno u osminu finala.

Budući da sad već neko osjetnije vrijeme živimo u tom vremenu novog formata, vrijeme je da se počnu davati i neki konkretniji zaključci i sudovi. A o toj temi smo porazgovarali s hrvatskim nogometnim stručnjakom Željkom Sopićem, donedavnim trenerom Osijeka te bivšim trenerom Rijeke, Dinama, Gorice, Rudeša, Widzewa i Sabaha, ali i bivšim nogometašem Borussije Mönchengladbach, Dinama, Zagreba, Slaven Belupa, Ahlena...

- Meni se jako sviđa. Daje veće mogućnosti manjim klubovima da nešto naprave i da se bore za nokaut-fazu, ima više utakmica, veću mogućnost zarade za sve klubove. Isto tako, dao je taj novi format jako puno zanimljivosti samoj Ligi prvaka.

Budući da je sve sada jedna ljestvica, gotovo sve momčadi se do posljednjeg kola bore za nešto. Dojam je da i to čini natjecanje zanimljivijim?

- Definitivno. Sve je manje mogućnosti i za velike klubove da odmaraju igrače ili da misle da su sigurni. U ove dvije sezone su do zadnjeg kola znali visjeti klubovi poput Real Madrida, Paris Saint-Germaina, Manchester Cityja. Takvim klubovima koji daleko dolaze u puno natjecanja puno znači hoće li direktno proći dalje u osminu finala i biti u prvih osam na ljestvici ili ćeš morati igrati to dodatno kolo, dakle još dvije utakmice. Svima je bitno i svi za nešto igraju. Sve u svemu, format mi je odličan - zaključio je Sopić.