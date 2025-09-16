Naši Portali
NOVI ČELNIK

Emotivni Boban rasplakao se nakon što su ga izabrali za predsjednika Dinama, zagrlio je Zajeca

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 19:22

- Čestitam vam svima, bio je ovo dug proces da dođemo do ovog trenutka. Ponosan sam na sve dinamovce, na predsjednika Velimira Zajeca koji je toliko napravio da dođemo do ove mogućnosti, na sve vas, pa i malo na sebe. Hvala vam na svemu, lijepo vas je sve imati tu na okupu, to što ste svi došli dovoljno govori o ozbiljnosti i predanosti ovom klubu - poručio je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.

U Maksimiru je večeras održana prva sjednica nove Skupštine Dinama na kojoj je prisustvovali svih 50 skupštinara. Jasno, na ovoj konstatirajućoj Skupštini prihvaćene su svi rezultati subotnjih izbora, pa su prihvaćeni novi predsjednik i nadzorni odbor kluba. Skupština je, sasvim očekivano, sve odluke donijela - jednoglasno.

- Čestitam vam svima, bio je ovo dug proces da dođemo do ovog trenutka. Ponosan sam na sve dinamovce, na predsjednika Velimira Zajeca koji je toliko napravio da dođemo do ove mogućnosti, na sve vas, pa i malo na sebe. Hvala vam na svemu, lijepo vas je sve imati tu na okupu, to što ste svi došli dovoljno govori o ozbiljnosti i predanosti ovom klubu - poručio je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.

Skupštinari su zapljeskali Bobanu kad je potvrđen kao predsjednik kluba, a čelni čovjek Dinama je prvo zagrlio Velimira Zajeca koji je sjedio do njega, a onda se rasplakao i pustio suzu.

BiH mediji: Igor Štimac brutalno prozvao Torcidu i zauvijek zatvorio vrata Hajduka

Komentara 1

Pogledaj Sve
23
234
19:47 16.09.2025.

Koliko je bilo protukandidata kad su bili izbori ??? Sjeverna Koreja

