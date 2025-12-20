Naši Portali
Komentira zbivanja u Supersport HNL-u

Legendarni Kosovar koji je igrao za Hajduk i Dinamo: 'Bijeli se ne smiju odreći Livaje, potreban je klubu'

Autor
Tomislav Dasović
20.12.2025.
u 14:47

– Hajduk se ne bi smio odreći Livaje. Otkad se vratio u Hajduk, on je bio 70 posto momčadi. Drugi su igrači također pomogli, ali što se tiče golova, Marko je tu zaista bio stroj. Meni je žao kada ga se spominje u negativnom kontekstu, kao – on ne može više, nije ubojit kao prije.

Najpoznatijeg hrvatskog nogometnog Kosovara Ardiana Koznikua (58) susreli smo na promociji knjige Andreja Maksimovića "Hrvatska – SAD (ili nikad)". Sjedio je u prvom redu, uz slavne protagoniste, Cvjetkovića, Kasala i Židana. Jeste li i vi, kao igrač Hajduka, bili u kombinaciji za tu prvu utakmicu vatrenih, pitali smo Koznikua.

– Ne, nisam dobio poziv od izbornika. Da sam ga dobio, vrlo rado bih već tada pristao igrati za Hrvatsku u utakmici protiv SAD-a, koje se vrlo dobro sjećam, kao da je bila jučer. Znate da sam u Hrvatskoj bio tijekom rata i da sam već tada, s 22 godine, osjećao veliku privrženost Hrvatskoj – kazao nam je Kozniku, koji je za Hrvatsku debitirao 1994. godine u prijateljskoj utakmici sa Slovačkom u Bratislavi.

