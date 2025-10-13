Naši Portali
PORUKA LEGENDI

Emotivan oproštaj Zdravka Mamića od voljene osobe: 'Nekad smo pjevali jedan drugom'

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.10.2025.
u 17:43

Dok se mnogi opraštaju na svoj način od glazbenog velikana s ovih prostora, jedna objava posebno je privukla pažnju javnosti.

Nakon što je u Sarajevu pokopan legendarni BiH pjevač Halid Bešlić, društvene mreže preplavile su poruke tuge, poštovanja i zahvalnosti. Jedan od emotivnijih oproštaja stigao je od bjegunca Zdravka Mamića, koji se oglasio na Facebooku i podijelio objavu koja je dirnula mnoge. Dok se mnogi opraštaju na svoj način od glazbenog velikana s ovih prostora, jedna objava posebno je privukla pažnju javnosti.

Zdravko Mamić, nekadašnji prvi čovjek Dinama te bjegunac od hrvatskog pravosuđa, podijelio je na svom Facebook profilu stari video na kojem pjeva Halidovu pjesmu "Taman je".

Uz video, Mamić je napisao emotivnu poruku kojom je odao počast svom prijatelju.

"Nekad smo pjevali jedan drugome, a sada ti pjevaš i uveseljavaš sve one koji su to na nebu zaslužili! Hvala ti prijatelju Halide na svakom trenutku radosti koji si nam pružio i na svim trenucima radosti koje će nam tvoje pjesme pružiti nakon tvog odlaska. Jedan, jedini, za vječnost!", napisao je Zdravko Mamić.

Objava je u kratkom vremenu izazvala brojne reakcije. Komentari ispod videa puni su tuge, zahvalnosti i nostalgije, dok mnogi korisnici društvenih mreža dijele snimku uz poruke podrške. Poznato je da su Mamić i Halid godinama gajili blisko prijateljstvo, a često su se mogli vidjeti zajedno na proslavama i privatnim druženjima.

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
nogomet Sarajevo Halid Bešlić Zdravko Mamić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
18:44 13.10.2025.

Dobro mu je Halid pogodio pjesmom da je labud. Dapače, moodo labudovo!

OD
Odvikavanje
18:24 13.10.2025.

Tako utješno. Dva velikana i legende su bili prijatelji.

Avatar Make my day
Make my day
18:23 13.10.2025.

Kao da izjavu daje neka ugledna osoba a ne odbjegli kriminalac i lopov.

