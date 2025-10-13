Emotivan oproštaj Zdravka Mamića od voljene osobe: 'Nekad smo pjevali jedan drugom'

Nakon što je u Sarajevu pokopan legendarni BiH pjevač Halid Bešlić, društvene mreže preplavile su poruke tuge, poštovanja i zahvalnosti. Jedan od emotivnijih oproštaja stigao je od bjegunca Zdravka Mamića, koji se oglasio na Facebooku i podijelio objavu koja je dirnula mnoge. Dok se mnogi opraštaju na svoj način od glazbenog velikana s ovih prostora, jedna objava posebno je privukla pažnju javnosti.

Zdravko Mamić, nekadašnji prvi čovjek Dinama te bjegunac od hrvatskog pravosuđa, podijelio je na svom Facebook profilu stari video na kojem pjeva Halidovu pjesmu "Taman je".

Uz video, Mamić je napisao emotivnu poruku kojom je odao počast svom prijatelju.

"Nekad smo pjevali jedan drugome, a sada ti pjevaš i uveseljavaš sve one koji su to na nebu zaslužili! Hvala ti prijatelju Halide na svakom trenutku radosti koji si nam pružio i na svim trenucima radosti koje će nam tvoje pjesme pružiti nakon tvog odlaska. Jedan, jedini, za vječnost!", napisao je Zdravko Mamić.

Objava je u kratkom vremenu izazvala brojne reakcije. Komentari ispod videa puni su tuge, zahvalnosti i nostalgije, dok mnogi korisnici društvenih mreža dijele snimku uz poruke podrške. Poznato je da su Mamić i Halid godinama gajili blisko prijateljstvo, a često su se mogli vidjeti zajedno na proslavama i privatnim druženjima.