Objava koja se dijeli regijom: Tvrde da je srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića

Zagrebački Dinamo uspješno je otvorio novu europsku sezonu uvjerljivom pobjedom protiv turskog Fenerbahčea 3:1 u 1. kolu Europske lige i tako nastavio niz koji traje već duže vrijeme. Prema podacima iz posljednjih 20 utakmica u grupnoj ili ligaškoj fazi Europa lige, plavi su izgubili samo dvaput, od Rapida iz Beča i West Hama.
Dio navijača posebno je istaknuo širi kontekst ove zanimljive priče. Dinamova zajednica na platformi Reddit usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je 'srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića'.
U Ligi prvaka, kada su u pitanju zadnjih sedam godina Mamićeve vladavine, Dinamo je upisao jednu pobjedu, i to protiv Arsenala. Nakon njegova odlaska hrvatski doprvaci su došli do pet pobjeda, među ostalim protiv Chelseaja, Milana i Atalante. Broj remija porastao je s jednog na pet, dok je broj poraza pao s 22 na samo 10.
U Europskoj ligi razlika je još više vidljiva. Nakon odlaska Mamića, Dinamo ima 12 pobjeda i samo dva poraza, dok je u zadnjih sedam godina njegovog stolovanja u Maksimiru, zabilježio dvije pobjede i devet poraza. Europska proljeća, kažu navijači, više nisu iznimka nego stvarnost.Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti
Ono što ne pišu je da je Mamić sve do dolaska na vlast "proljećara" vodio Dinamo iz BiH. Tako da ovo nema smisla.