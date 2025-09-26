Objava koja se dijeli regijom: Tvrde da je srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića

Zagrebački Dinamo uspješno je otvorio novu europsku sezonu uvjerljivom pobjedom protiv turskog Fenerbahčea 3:1 u 1. kolu Europske lige i tako nastavio niz koji traje već duže vrijeme. Prema podacima iz posljednjih 20 utakmica u grupnoj ili ligaškoj fazi Europa lige, plavi su izgubili samo dvaput, od Rapida iz Beča i West Hama.

Dio navijača posebno je istaknuo širi kontekst ove zanimljive priče. Dinamova zajednica na platformi Reddit usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je 'srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića'.

U Ligi prvaka, kada su u pitanju zadnjih sedam godina Mamićeve vladavine, Dinamo je upisao jednu pobjedu, i to protiv Arsenala. Nakon njegova odlaska hrvatski doprvaci su došli do pet pobjeda, među ostalim protiv Chelseaja, Milana i Atalante. Broj remija porastao je s jednog na pet, dok je broj poraza pao s 22 na samo 10.

U Europskoj ligi razlika je još više vidljiva. Nakon odlaska Mamića, Dinamo ima 12 pobjeda i samo dva poraza, dok je u zadnjih sedam godina njegovog stolovanja u Maksimiru, zabilježio dvije pobjede i devet poraza. Europska proljeća, kažu navijači, više nisu iznimka nego stvarnost.