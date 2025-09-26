Naši Portali
POGLEDAJTE BROJKE

Objava koja se dijeli regijom: Tvrde da je srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 16:41

Dinamova zajednica na platformi Reddit usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je 'srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića'.

Zagrebački Dinamo uspješno je otvorio novu europsku sezonu uvjerljivom pobjedom protiv turskog Fenerbahčea 3:1 u 1. kolu Europske lige i tako nastavio niz koji traje već duže vrijeme. Prema podacima iz posljednjih 20 utakmica u grupnoj ili ligaškoj fazi Europa lige, plavi su izgubili samo dvaput, od Rapida iz Beča i West Hama.

Dio navijača posebno je istaknuo širi kontekst ove zanimljive priče. Dinamova zajednica na platformi Reddit usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je 'srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića'.

U Ligi prvaka, kada su u pitanju zadnjih sedam godina Mamićeve vladavine, Dinamo je upisao jednu pobjedu, i to protiv Arsenala. Nakon njegova odlaska hrvatski doprvaci su došli do pet pobjeda, među ostalim protiv Chelseaja, Milana i Atalante. Broj remija porastao je s jednog na pet, dok je broj poraza pao s 22 na samo 10.

Foto: Reddit screenshot

U Europskoj ligi razlika je još više vidljiva. Nakon odlaska Mamića, Dinamo ima 12 pobjeda i samo dva poraza, dok je u zadnjih sedam godina njegovog stolovanja u Maksimiru, zabilježio dvije pobjede i devet poraza. Europska proljeća, kažu navijači, više nisu iznimka nego stvarnost.

Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti
Ključne riječi
Europska liga Zdravko Mamić Liga prvaka Dinamo

Komentara 9

Pogledaj Sve
JM
ja-ma
16:53 26.09.2025.

Ono što ne pišu je da je Mamić sve do dolaska na vlast "proljećara" vodio Dinamo iz BiH. Tako da ovo nema smisla.

HR
hrza
16:51 26.09.2025.

Ma mogu svi da mu pljunu pod prozor. Legenda živi.

DA
daali
16:55 26.09.2025.

Ja bi rekao da Dinamo plovi na radu Mamića i dan danas! Ostavio je Dinamo financijski jak i sa mladim i dobrim igračima koji su se kasnije bogatio prodali. Onda je došla epizoda sa Zajecom i Marićem koji su uništavali sve to i sada se pojavio Boban koji koristi "Mamićev" novac i "Mamićev" Euro koef. i koji pokazuje da zna posao. Bogu hvala na Mamiću koji je podigao Dinamo na Euro razinu i Bogu hvala Bobanu koji će znati održati Dinamo na toj razini, ako ne i na višoj u budućnosti.

